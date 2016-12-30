В СКО возобновит работу завод «Биохим»

В Северо-Казахстан
При содействии акимата Северо-Казахстан
Завод «Биохим» - один из стрессовых активов АО «Инвестиционный фонд Казахстана», где проводятся мероприятия по возобновлению производства. Как сообщили в пресс-службе Фонда, в настоящее время Фонд завершает консолидацию всех производственных активов завода «Биохим», находящегося на балансе созданной Фондом проектной компании ТОО «Bio Operations». Путем договора о сотрудничестве решен вопрос реализации актива в пользу отечественных инвесторов АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» и ТОО «Bioline KZ», сделка купли-продажи будет завершена в первом полугодии 2017-го года.
Какие сюрпризы год грядущий нам готовит?
Жандос Есенбай, исполнительный директор завода, прогнозирует, что пуско-наладочные работы будут завершены в 2017 году. «Наша работа идет по графику, специалисты проводят все необходимые процедуры, планируется, что как только завод будет запущен, на производстве вновь будет трудиться более 400 человек», - прокоментировал ход работ Ж. Есенбай.
Какие сюрпризы год грядущий нам готовит?
На территории СЭЗ «ПИТ» прошло ежегодное совещание «Госзаказ-2017»
Культура потребления тортов в Казахстане выше, чем где-либо
Российская сторона получила выставочные павильоны на выставке ЭКСПО-2017
Проект не имеет аналогов в Казахстане и в прилегающих регионах стран ближнего зарубежья, ориентирован на импортозамещение и обеспечение топливной безопасности страны. Фактически завершен технический аудит производственных мощностей, определяются этапы запуска производства. Запуск проекта и возобновление производства позволит восстановить прежние и создать новые рабочие места. Ранее в производстве был задействован 371 сотрудник.
Одним из основных конечных выпускаемых продуктов является биоэтанол или этил-трет-бутило
На территории СЭЗ «ПИТ» прошло ежегодное совещание «Госзаказ-2017»
Ожидается, что завод "Биохим" будет выпускать биоэтанол для Павлодарского и Шымкентского нефтеперабатываю
АО «Инвестиционный Фонд Казахстана» - государственный институт развития и управляющая компания в области реструктуризации и управления стрессовыми активами. Фонд является дочерней организацией АО «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек».