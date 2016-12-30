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В СКО возобновит работу завод «Биохим»

30.12.2016 10:24   1052   0

В Северо-Казахстанской области уже более года отечественным инвесторами ведутся восстановительные работы на заводе «Биохим». Основной акцент в этом году был сделан на землеустроительных и ремонтных работах.

При содействии акимата Северо-Казахстанской области обеспечено использование автодороги до завода и железнодорожных путей до станции Тайынша. В 2017 году будут проведены работы по усовершенствованию и модернизации технологии производства биоэтанола и подготовка к запуску завода.

Завод «Биохим» - один из стрессовых активов АО «Инвестиционный фонд Казахстана», где проводятся мероприятия по возобновлению производства. Как сообщили в пресс-службе Фонда, в настоящее время Фонд завершает консолидацию всех производственных активов завода «Биохим», находящегося на балансе созданной Фондом проектной компании ТОО «Bio Operations». Путем договора о сотрудничестве решен вопрос реализации актива в пользу отечественных инвесторов АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» и ТОО «Bioline KZ», сделка купли-продажи будет завершена в первом полугодии 2017-го года.

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Жандос Есенбай, исполнительный директор завода, прогнозирует, что пуско-наладочные работы будут завершены в 2017 году. «Наша работа идет по графику, специалисты проводят все необходимые процедуры, планируется, что как только завод будет запущен, на производстве вновь будет трудиться более 400 человек», - прокоментировал ход работ Ж. Есенбай.

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Проект не имеет аналогов в Казахстане и в прилегающих регионах стран ближнего зарубежья, ориентирован на импортозамещение и обеспечение топливной безопасности страны. Фактически завершен технический аудит производственных мощностей, определяются этапы запуска производства. Запуск проекта и возобновление производства позволит восстановить прежние и создать новые рабочие места. Ранее в производстве был задействован 371 сотрудник.

Одним из основных конечных выпускаемых продуктов является биоэтанол или этил-трет-бутиловый эфир, который в настоящее время широко используется для производства энерго-эффективного и экологического топлива (преимущественно бензина стандарта Е85 и 95). В результате использования бензина марки E85 и Е95 уменьшается потребление нефтепродуктов на 73-88% , а также выброс парниковых газов.

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Ожидается, что завод "Биохим" будет выпускать биоэтанол для Павлодарского и Шымкентского нефтеперабатывающих заводов.

АО «Инвестиционный Фонд Казахстана» - государственный институт развития и управляющая компания в области реструктуризации и управления стрессовыми активами. Фонд является дочерней организацией АО «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек».

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