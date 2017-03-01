ARTиШОК обошел банки и нефтяные компании на конкурсе PR-проектов

Театр ARTиШОК стал победителем в номинации «Лучший проект в области бизнес-коммуникации» казахстанской премии «Ак мерген». Конкурентами ARTиШОКа в категории были крупнейшие компании, работающие в отраслях телекоммуникаций, банковском и нефтегазовом секторах, в том числе банк ХоумКредит, «КазМунайГаз», КаР-Тел.

«Мы участвовали в конкурсе «Ак мерген», потому что я считаю, что ARTиШОК делает очень сильные вещи в плане продвижения своего бренда и своего продукта. Мне очень хотелось ими поделится, рассказать о том, что сделала наша команда за целый год. Мне также хотелось обратить на театр внимание с точки зрения того, что мы ищем новое пространство и партнеров, которые будут готовы нам помочь. Конкурс и победа в нем будет для этого отличной базой для новых контактов. Конечно, мы сильно отличаемся от любой компании, связанной корпоративными вертикалями, финансовыми обязательствами, конкурентами и прочими прелестями рынка. Но, как вчера подчеркнули эксперты на вручении, мы сломали все стереотипы. А что может быть лучше для театра - куда бы он ни являлся, даже на конкурс PR-проектов», - отметила Анастасия Тарасова, директор театра ARTиШОК.

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Формально продвижением в ARTиШОКе занимаются только два сотрудника: директор театра Анастасия Тарасова и менеджер по развитию Екатерина Костенко. Но к любым проектам всегда присоединяется весь театр, и такая совместная работа оказывается не менее эффективной, чем в тех компаниях, где есть целые департаменты по связям с общественностью.

«В данной номинации жюри абсолютно единогласно присудило победу театру ARTиШОК. Самая главная причина этого в том, что проект был блестяще выстроен, и Анастасии Тарасовой, которая делала замечательную презентацию, удалось четко показать взаимосвязь между задачей привлечь новую аудиторию, инструментами коммуникаций, которыми это было сделано, и конкретными бизнес-показателями, которых достиг театр. Это было ключевым фактором успеха именно этого проекта. Изначально мы думали, что будет упор на какие-то творческие вещи, но проект оказался очень бизнесовый – поэтому жюри выбрало его», - рассказала Асель Караулова, председатель совета Национальной ассоциации по связям с общественностью.

Казахстанская премия в области PR «Ак мерген» вручается в Алматы в пятый раз. В 2017 году эксперты выбирали самые интересные проекты по трем номинациям: «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций», «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности» и «Лучший проект в интернете». Всего на конкурс было отобрано около сорока заявок. Победителей определяли экспертный совет и жюри премии «Ак Мерген», в составе которых — казахстанские специалисты в области PR, GR, маркетинга, бизнесмены, представители СМИ и другие.

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