Валюта нал
USD 312.00 312.50
RUB 5.37 5.40
EUR 330.50 331.50
Валюта бирж
USD/KZT
312.76
-0.001%
EUR/KZT
331.09
-0.001%
RUB/KZT
5.4
+0.002%
EUR/USD
331.09
-0.001%
EUR/CHF
331.09
-0.001%
EUR/JPY
331.09
-0.001%
GBP/USD
388.67
-0.001%
USD/CHF
312.76
-0.001%
USD/JPY
312.76
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
312.76 331.09 5.4
-0.001% -0.001% +0.002%
Рынки
Нефть Brent
55.66
+0.001%
Нефть WTI
54.06
+0.001%
Золото
1244.3
-0.008%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1121
+0.029%
Жилье Астана
1073
+0.021%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.66 54.06 1244.3
+0.001% +0.001% -0.008%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

ARTиШОК обошел банки и нефтяные компании на конкурсе PR-проектов

01.03.2017 14:45   556   0

Театр ARTиШОК стал победителем в номинации «Лучший проект в области бизнес-коммуникации» казахстанской премии «Ак мерген». Конкурентами ARTиШОКа в категории были крупнейшие компании, работающие в отраслях телекоммуникаций, банковском и нефтегазовом секторах, в том числе банк ХоумКредит, «КазМунайГаз», КаР-Тел.

 «Мы участвовали в конкурсе «Ак мерген», потому что я считаю, что ARTиШОК делает очень сильные вещи в плане продвижения своего бренда и своего продукта. Мне очень хотелось ими поделится, рассказать о том, что сделала наша команда за целый год.  Мне также хотелось обратить на театр внимание с точки зрения того, что мы ищем новое пространство и партнеров, которые будут готовы нам помочь. Конкурс и победа в нем будет для этого отличной базой для новых контактов. Конечно, мы сильно отличаемся от любой компании, связанной корпоративными вертикалями, финансовыми обязательствами, конкурентами и прочими прелестями рынка. Но, как вчера подчеркнули эксперты на вручении, мы сломали все стереотипы.  А что может быть лучше для театра - куда бы он ни являлся, даже на конкурс PR-проектов», - отметила Анастасия Тарасова,  директор театра ARTиШОК.

«Защитники»: ответ Капитану Америке...
«Почему есть Капитан Америка, но нет Капитана Армения?» - задумались как-то Сарик и Гевонд Адреасяны и решили снять свое супергеройское ки...

«Защитники»: интернациональная четверка

Формально продвижением в ARTиШОКе занимаются только два сотрудника: директор театра Анастасия Тарасова и менеджер по развитию Екатерина Костенко. Но к любым проектам всегда присоединяется весь театр, и такая совместная работа оказывается не менее эффективной, чем в тех компаниях, где есть целые департаменты по связям с общественностью.

 «В данной номинации жюри абсолютно единогласно присудило победу театру ARTиШОК. Самая главная причина этого в том, что проект был блестяще выстроен, и Анастасии Тарасовой, которая делала замечательную презентацию, удалось четко показать взаимосвязь между задачей привлечь новую аудиторию, инструментами коммуникаций, которыми это было сделано, и конкретными бизнес-показателями, которых достиг театр. Это было ключевым фактором успеха именно этого проекта. Изначально мы думали, что будет упор на какие-то творческие вещи, но проект оказался очень бизнесовый – поэтому жюри выбрало его»,  - рассказала Асель Караулова, председатель совета Национальной ассоциации по связям с общественностью.

Материалы по теме

«Защитники»: интернациональная четверка

«Защитники»: ответ Капитану Америке

Bala – взгляд на международное усыновление

Фестиваль «Откровение» на грани выживания

Смелость быть первыми

Казахстанская премия в области PR «Ак мерген» вручается в Алматы в пятый раз. В 2017 году эксперты выбирали самые интересные проекты по трем номинациям: «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций», «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности» и «Лучший проект в интернете». Всего на конкурс было отобрано около сорока заявок. Победителей определяли экспертный совет и жюри премии «Ак Мерген», в составе которых — казахстанские специалисты в области PR, GR, маркетинга, бизнесмены, представители СМИ и другие.

«Защитники»: ответ Капитану Америке

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    20

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    5

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    186

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    36

Цифра дня
11,1
трлн тенге
прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году
Цитата дня
Банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды
Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное