Асанали Ашимов сыграет главную роль в новом проекте «Казахфильма»

Киностудия «Казахфильм» имени Ш. Айманова начала работу над новым полнометражным художественным фильмом под рабочим названием «В тени ветвей над косогором». Режиссером ленты выступил Хуат Ахметов, известный по картине «Кто Вы, господин Ка?» (2010 г), а главную роль сыграет Народный артист СССР и Казахстана, любимый многими зрителями Асанали Ашимов, которому в этом году исполнятся 80 лет.

В центре сюжета фильма старик Агатай, живущий в доме на холме. Его любимая жена давно умерла, детей у них не было, родственников не осталось. Но Агатай не опускает рук, жизнь его полна забот и трудов. Он ухаживает за своим скромным хозяйством и, как может бережёт и охраняет то пространство степи, которое считает своей родиной. И ещё одно доброе дело совершает старик: усыновляет сбежавшего из детского приюта ребёнка, случайно забредшего в домик на холме. Два таких разных существа - семидесятилетний Агатай и десятилетний Бобек становятся близкими, родными друг другу людьми.

«Автором идеи фильма является Асанали Ашимов. В 2014 году он предложил мне снять фильм об одиноком старике, живущем уединенно в степи. Старик по замыслу Ашимова – степной философ, человек увлекающийся разнообразными науками», – рассказал режиссер фильма Хуат Ахметов.

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На данный момент картина находится в подготовительном периоде: идет работа по подбору актеров, изготовлению реквизита и постройке декораций. Начало съемок запланировано на май-июнь 2017 года. Съемки пройдут на берегу Или под Капчагаем. Сценарий написан Хуатом Ахметовым и российским кинодраматургом Одельша Агишевым по мотивам тюркских легенд и сказаний. Тем временем Асанали Ашимов поделился своим мнением по поводу проекта: «С того момента, когда я предлоджил сделать этот проект, было написано несколько вариантов сценария в разных жанрах. Однако в этих сценариях не было того, что я хотел донести до зрителя. Поэтому мы с Хуатом долго искали драматурга, который смог воплотить в сценарий мое видение. Сейчас, наконец-то, эта проблема решена, мы все с нетерпением ждем начала съемок».