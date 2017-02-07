Валюта нал
USD 322.50 323.00
RUB 5.47 5.49
EUR 346.50 347.20
Валюта бирж
USD/KZT
321.8
+0.003%
EUR/KZT
345.39
+0.004%
RUB/KZT
5.47
-0.009%
EUR/USD
345.39
+0.004%
EUR/CHF
345.39
+0.004%
EUR/JPY
345.39
+0.004%
GBP/USD
401.61
+0.004%
USD/CHF
321.8
+0.003%
USD/JPY
321.8
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
321.8 345.39 5.47
+0.003% +0.004% -0.009%
Рынки
Нефть Brent
55.92
+0.004%
Нефть WTI
53.76
+0.002%
Золото
1234.4
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1108
+0.024%
Жилье Астана
1021
+0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.92 53.76 1234.4
+0.004% +0.002% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Асанали Ашимов сыграет главную роль в новом проекте «Казахфильма»

07.02.2017 14:21   421   0

Киностудия «Казахфильм» имени Ш. Айманова  начала работу над новым полнометражным художественным фильмом под рабочим названием «В тени ветвей над косогором». Режиссером ленты выступил Хуат Ахметов, известный по картине «Кто Вы, господин Ка?» (2010 г), а главную роль сыграет Народный артист СССР и Казахстана, любимый многими зрителями Асанали Ашимов, которому в этом году исполнятся 80 лет.

В центре сюжета фильма старик Агатай, живущий в доме на холме. Его любимая жена давно умерла, детей у них не было, родственников не осталось. Но Агатай не опускает рук, жизнь его полна забот и трудов. Он ухаживает за своим скромным хозяйством и, как может бережёт и охраняет то пространство степи, которое считает своей родиной. И ещё одно доброе дело совершает старик: усыновляет сбежавшего из детского приюта ребёнка, случайно забредшего в домик на холме. Два таких разных существа - семидесятилетний Агатай и десятилетний Бобек становятся близкими, родными друг другу людьми.

Звезды мирового балета «зажгли» на алматинской сцене ...
Универсиада – это не только спорт. В ее рамках в Алматы происходит и множество культурных событий. И одним из самых значимых из них можно назват...

«Автором идеи фильма является Асанали Ашимов. В 2014 году он предложил мне снять фильм об одиноком старике, живущем уединенно в степи. Старик по замыслу Ашимова – степной философ, человек увлекающийся разнообразными науками», – рассказал режиссер фильма Хуат Ахметов.

В Алматы открылась выставка «Спорт объединяет мир»

На данный момент картина находится в подготовительном периоде: идет работа по подбору актеров, изготовлению реквизита и постройке декораций. Начало съемок запланировано на май-июнь 2017 года. Съемки пройдут на берегу Или под Капчагаем. Сценарий написан Хуатом Ахметовым и российским кинодраматургом Одельша Агишевым по мотивам тюркских легенд и сказаний. Тем временем Асанали Ашимов поделился своим мнением по поводу проекта: «С того момента, когда я предлоджил сделать этот проект, было написано несколько вариантов сценария в разных жанрах. Однако в этих сценариях не было того, что я хотел донести до зрителя. Поэтому мы с Хуатом долго искали драматурга, который смог воплотить в сценарий мое видение. Сейчас, наконец-то, эта проблема решена, мы все с нетерпением ждем начала съемок».

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    22

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    27

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    48

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    14

Цифра дня
182
человека
осуждены по террористическим статьям в РК за 2016 год
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное