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Фестиваль «Откровение» на грани выживания

22.02.2017 12:27   723   0 Автор: Анна ЭМИХ

Международный фестиваль исполнительских искусств «Откровение», прошедший в Алматы с 1 по 13 февраля, завершился с очень хорошими творческими результатами и очень плохими финансовыми. Фестиваль ушел в бюджетный минус на 9,5 млн тенге. 6,8 млн из них пришлись на непроданные билеты и 2,7 млн – это чистый минус, который организаторы не смогли найти в качестве спонсорской поддержки.

Надо отметить, что «Откровение» – на сегодня единственный в Казахстане международный фестиваль, занимающийся развитием современного театра, а также поддержкой независимых театров и театральных проектов в Алматы.

Впервые он был проведен в 2013 году, при поддержке Управления культуры города Алматы. В 2016 году фестиваль вышел на международный театральный рынок, приобрел много новшеств и расширил свои границы для всех видов исполнительского искусства и в этом же году в первый раз не получил государственной поддержки.

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Не изменилась ситуация и в этом году. По словам организатора фестиваля Ольги Султановой, второй год от Управления культуры она получает один и тот же ответ, который вкратце звучит так: здорово, что в Алматы проводится такой фестиваль, пришлите нам пресс-релиз, и мы с радостью окажем вам информационную поддержку, поместив его на своем сайте. Причем, в этом году письмо организаторов было отправлено непосредственно акиму Алматы Бауыржану Байбеку, который, в свою очередь, переадресовал его в четыре управления. Ответ пришел только от Управления культуры. Стандартный.

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В сущности, убыточным стал не только фестиваль этого года. В прошлом году организаторы ушли в минус на 2,5 млн тенге. Но тогда ситуация разрешилась с помощью Британского Совета. Который не только финансировал показ в Алматы постановки «Институт» от британского физического театра «Gecko», но и выделил средства на покрытие долгов фестиваля. К слову, если прошлогодний бюджет «Откровения» составил 120 тыс. евро (львиная доля пришлась на театр «Gecko»), то нынешний – 57,7 тыс. евро.

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Между тем, за 13 дней в рамках фестиваля прошло 27 событий: 13 спектаклей (8 в казахстанском шоу-кейсе, 13 в гостевом), которые, по сути, являются лишь верхушкой айсберга, видимой широкому зрителю и 14 образовательных мероприятий – мастер-классов, лабораторий, воркшопов. И именно это программа очень важна для казахстанских театров, поскольку позволяет познакомиться с опытом иностранных коллег, найти свежие идеи, а заодно и договориться о совместных проектах.

В этом году фестиваль привлек 19 наблюдателей из 8 стран (Россия, Бельгия, Австрия, Финляндия, Литва, Армения, Германия, Польша).

«Фестиваль, как творческий ребенок, растет интенсивно. И на следующий год он должен быть еще больше, потому что желание театров получать знания и смотреть что-то новое растет, площадка фестиваля растет, очень много зарубежных гостей интересуется именно казахстанским шоу-кейсом в 2018 году», – отметила Ольга Султанова.

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Что касается спектаклей, то 664 человека посетили казахстанские постановки, гостевая программа собрала 1 354 человека.

И, тем не менее, порядка 70% билетов оказались непроданными (для сравнения – в 2016 году непроданными оказались только 30% билетов). Назвать причину этого организаторы затрудняются. Концепция фестиваля предполагает, что театр должен быть доступен каждому. Соответственно, цены на билеты не повышаются со времен первого фестиваля. К примеру, спектакль Ne me quitte pas армянского театра NCA.Small Theatre, билеты на который стоили 1 200 тенге, собрал аншлаг.

Также не пересекались спектакли с событиями проходящей в те же дни в Алматы Универсиады.

Но факт остается фактом: убыток от непроданных билетов составил 6,8 млн тенге. 4,5 млн пришлось на спектакль театра «Балет Москва» «Кафе «Идиот», прошедший на сцене ГАТОБ им. Абая. Из 783 билетов в партер стоимостью 14 тыс. тенге было продано 321.

Для того, чтобы как-то разрешить ситуацию, организаторы продолжают поиск инвесторов, которые смогли бы покрыть всю сумму сразу и которую потом фестиваль сможет вернуть в течение года. Фестиваль поддерживают все его участники, с которыми планируется сделать серию мероприятий для сбора средств на покрытие оставшихся расходов. В частности, показ благотворительных спектаклей, средства от которых пойдут в фонд «Откровения».

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«Я не знаю, сколько человек в Алматы заняты таким делом, как театр, тем более независимый театр. Мы абсолютно сумасшедшие, наверное, другим нас не понять. Просто сложно представить, насколько мы упертые. И мы будем продолжать, пока есть возможность. Мы готовы бороться за фестиваль, за возможность общаться, ездить, рассказывать о себе, удивлять. ARTиШОК получил очень многое в плане развития, фестиваль дал за четыре года много новых возможностей для развития и продолжает толкать нас вперед. Все, что мы можем сделать своей маленькой командой, мы сделаем. ARTиШОК присоединяется к марафону по спасению фестиваля «Откровение». Со стороны это может показаться каким-то мелкими шагами, но я верю, что во всем этом есть большой смысл», – завила Анастасия Тарасова, директор театра ARTиШОК.

Кроме того, организаторы фестиваля обращаются непосредственно к зрителям. «Для того, чтобы привлечь финансовые средства в фонд фестиваля, мы решили запустить челлендж #яделаюоткровение. Человек, выкладывая пост под эти хэштегом, делает минимальное пожертвование в размере 970 тенге. Мы посчитали, что если 10 тыс. человек – а это не так много для нашего города – закинет эту сумму в фонд фестиваля, то мы покроем долги и сможем двигаться дальше. Я же приложу все усилия, чтобы найти необходимых спонсоров и партнеров, и пятый фестиваль будет больше и насыщеннее», – пообещала Ольга Султанова.

На данный момент организаторы фестиваля частично рассчитались со всеми партнерами. Но долги по внешней логистике, аренде залов, проживанию, дополнительному оборудованию и т.д. по-прежнему велики. И если их не выплатить, то следующего фестиваля просто не будет.

В общем, как заметил актер театра ARTиШОК Чингиз Капин, грустно, когда понимаешь, что мероприятия культуры не поддерживаются городом: «Фестиваль «Откровение» был очень крутой. Он много дал всем нам, нашему театру, в частности. Мне как казахстанскому актеру становится неинтересно жить в Алматы. Я хочу уехать из страны. Все». К слову, позже эмоциональная речь актера подкрепилась информацией, что он действительно ведет переговоры о переходе в зарубежный театр…

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