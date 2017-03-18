Фильм Тимура Бекмамбетова впервые переведут на казахский язык

Этой весной творческая команда Baselevs и Студия «Третий Рим» подарит первый масштабный российский фильм о космосе, снятый в формате 3D – «Время первых». Также казахстанских кинозрителей ожидает дублированная на казахский язык версия фильма.

Продюсерский проект Тимура Бекмамбетова и Евгения Миронова – фильм-катастрофа «Время первых» - блокбастер о первом выходе человека в открытый космос с Евгением Мироновым (Алексей Леонов) и Константином Хабенским (Павел Беляев) в главных ролях.

Режиссером казахского дубляжа выступила Айжан Жамшитова. Главным героям свои голоса подарили Азамат Канапия (Алексей Леонов), Гани Кожанов (Константин Хабенский), Бахытжан Нурпеисов (Сергей Королев).

Фильм «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева и оператора Владимира Башты – это реальная история полета корабля «Восход-2», в ходе которого был осуществлен первый выход человека в открытый космос. С помощью новейших технологий творческая команда BAZELEVS воссоздает драматические обстоятельства героического полета и возвращения на землю экипажа Алексея Леонова (Евгений Миронов) и Павла Беляева (Константин Хабенский). По словам непосредственного участника тех событий и главного консультанта фильма Алексея Архиповича Леонова: «Серьезных нештатных ситуаций в полете на «Восходе-2» было семь, из них три или четыре смертельные...».

Казахстанский спектакль номинирован на гран-при премии Сергея Курехина