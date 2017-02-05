Гильдия режиссеров США объявила лауреатов своей престижной премии

Гильдия режиссеров США объявила в субботу в Лос-Анджелесе обладателей своей престижной премии Directors Guild Awards (DGA). Награда представляет собой статуэтку в форме режиссерского кресла и присуждается в номинациях, охватывающих игровое и документальное кино, телевидение и рекламу, сообщает ТАСС

Гленн Уайсс удостоился награды за работу над 70-й церемонией вручения американской театральной премии «Тони». Его коллега Дон Рой Кинг завоевал почетный трофей за съемки отдельного выпуска музыкально-юмористической передачи «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live), которая дебютировала в 1975 году и транслируется по телеканалу NBC.

В номинации детских телевизионных передач сильнейшей оказалась американка Тина Мэбри («История юной американки», An American Girl Story). А среди документалистов победу одержал Эзра Эдельман, снявший мини-сериал «О. Джей: Сделано в Америке» (O.J.: Made in America) о звезде американского футбола О. Джее Симпсоне, его успехах в спорте и суде за убийство.

Гарт Дэвис завоевал престижную премию за лучший режиссерский дебют - картину «Лев» (Lion). «Я впервые стою на этой сцене», - констатировал режиссер из Австралии. «Мне повезло экранизировать замечательную и красивую историю. Но это одновременно накладывает и определенную ответственность», - добавил Дэвис.

«Волшебная флейта» на фоне фламандской живописи

Фильм «Лев», в котором снялись Санни Павар и Николь Кидман в главных ролях, повествует об истории мальчика из трущоб, вернувшегося через 25 лет домой и встретившего свою мать.

Номинантами в этой категории также были Тим Миллер за снятый им кинокомикс «Дэдпул» (Deadpool), Келли Фрэмон («Почти семнадцать», The Edge of Seventeen), Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10», 10 Cloverfield Lane), а также Нэйт Паркер с нашумевшей картиной «Рождение нации» (The Birth of a Nation).

В номинации телерекламы победил американец Дерек Сиенфрэнс. Среди режиссеров лент комедийного жанра сильнейшей признана Бекки Мартин, которая сняла эпизод сериала («Вице-президент», Veep).