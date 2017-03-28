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Идрис Эльба выйдет на ринг в проекте Discovery Channel

28.03.2017 15:36   673   0

Популярный британский актер Идрис Эльба появится в эфире Discovery Channel в новом шоу  «Идрис Эльба: боец». В течение года актеру придется тренироваться на пределе возможностей, чтобы в финале выйти на ринг против профессионального спортсмена.

В 2015 году Идрис участвовал в проекте Discovery Channel «Без тормозов», где учился подчинять скорость и управлять машиной как профессиональный гонщик, а с 15 апреля по субботам в эфире Discovery Channel смотрите новое шоу — «Идрис Эльба: боец», в котором актеру придется в течение года тренироваться на пределе возможностей, чтобы в финале выйти на ринг против профессионального спортсмена.

Путь Идриса начнется в родном Лондоне, где актер будет тренироваться со своей командой поддержки: лучшим другом, двукратным чемпионом мира по тайскому боксу Уорреном Брауном и тренером Кираном Кеддлом, воспитавшим уже десять мировых чемпионов. Вместе они отправятся в путешествие по самым разным городам и странам: в Японии Идрису предстоит овладеть уникальной техникой мастера окинавского каратэ Синдзё-сенсея, в Южной Африке — совмещать съемки в фильме с тренировками под руководством легендарного Стива Калакода, а также помериться силами с чемпионом мира по боксу в тяжелом весе — Франсуа Бота по прозвищу Белый Буйвол.

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Побывает Идрис и на Кубе, где будет работать над своей техникой с олимпийским тренером по боксу Нардо Местре Флоресом. В последнем из трех эпизодов мини-сериала Идрис отправится в Таиланд, чтобы полностью погрузиться в подготовку к своему главному бою. Здесь его наставником будет Сомбат Банчамек по прозвищу Буакхау — Белый лотос, один из самых известных мастеров тайского боя.

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По словам исполнительного продюсера Discovery Networks International Виктории Нобл, идея шоу принадлежит самому Идрису. В детстве актер занимался кикбоксингом, и участие в проекте — это отличный шанс бросить вызов самому себе, испытать себя на прочность и заглянуть в глаза своим страхам, чтобы научиться их побеждать. Идрис хочет проверить — возможно ли всего за год с помощью самых опытных тренеров мира достичь высокого уровня мастерства и сразиться на ринге с настоящими профессионалами своего дела.

Зрители смогут увидеть не только сам процесс тренировок, но и узнать, как живет актер вне съемок, как он справляется с нагрузками, трудностями и травмами, без которых, конечно, не обошлось. Еще в самом начале шоу Идрис повредил спину — настолько серьезно, что понадобилась операция, и у всей съемочной группы были сомнения, сможет ли он продолжить идти к своей цели. Для всей команды проекта самым большим испытанием было не столько суметь подстроиться под рабочий график актера, сколько привыкнуть к мысли, что голливудская звезда может пострадать на их глазах.

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Впрочем, тяжелее всего на проекте придется, конечно, самому Идрису Эльбе. Советы и мастер-классы от легенд спорта, боевые искусства и лучшие техники мира, многочасовые ежедневные изнурительные тренировки и параллельно с этим съемки в фильме — двенадцать месяцев актеру предстоит провести на пределе своих возможностей, чтобы достойно ответить на самый сложный вызов за всю его карьеру — вызов, который он бросил себе сам. Сможет ли Идрис всего за год стать профессиональным кикбоксером и выйти на ринг против настоящей легенды одного из самых кровавых и беспощадных видов спорта? Справится ли он с травмами и неудачами? Что для него значит быть бойцом? Ответы на эти вопросы Идрис Эльба найдет лишь в самом конце невероятно сложного пути, в котором ему предстоит узнать истинную силу своего духа и испытать свой характер.

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Цитата дня
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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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