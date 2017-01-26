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Из другой галактики? А мы из Чертанова!

26.01.2017 16:00   406   0 Автор: Елена ШТРИТЕР

На экраны вышел блокбастер Федора Бондарчука «Притяжение» с бюджетом в 380 млн рублей, молодым актерским составом, откровенно скучным трейлером и шлейфом слухов и домыслов. Мы посмотрели заварушку в Чертаново и готовы поделиться собственным мнением о картине.

Бывает, смотришь трейлер и понимаешь, что не посмотреть этот фильм просто нельзя! Это же просто must-have! А в результате – пустышка. Кино ни о чем, самые интересные эпизоды которого оказались в трейлере. Бывает, потрясающий трейлер предваряет не менее потрясающую картину. А бывает…

После просмотра трейлера к «Притяжению» Бондарчука, отношение к картине было по меньшей мере скептическим. Соответственно, на премьеру я шла не в самом предвкушающем настроении, ожидая очередной «Пятой волны». Что в исполнении Бондарчука и вовсе… неприятно.  Однако, «Притяжение» оказалось совсем не про то.  

Найди свое Откровение!...
С 1 по 13 февраля в Алматы состоится уже IV Международный Фестиваль исполнительских искусств «Откровение» – на сегодняшний...

На самом деле фильм Бондарчука про людей. Про юношеский максимализм, ксенофобию и агрессию. Про непонимание между властью и гражданами, про конфликт отцов и детей. Про то, что столкнувшись с чем-то непознанным, мы сначала бьем. Про то, что порой вместо того, чтобы подумать мы берем вилы (пардон, бейсбольные биты – XXI век на дворе) и идем за тем, кто поведет…  И не важно куда. И о том, что даже хорошие люди ломаются.

Найди свое Откровение!

А инопланетяне –  точнее, один инопланетянин – это лакмусовая бумажка, которая показывает нам истинных нас.

Короче говоря, за сереньким трейлером спряталось хорошее кино, наполненное смыслом, философскими размышлениями и неплохим юмором.  А если прибавить сюда хорошую картинку (особенно в IMAX) и просто отличный подбор актеров… Получается он самый -  must-have. В какой-то степени фильм Бондарчука напомнил «Прибытие» Дени Вильнева.

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Итак, сюжет: однажды в день небывало яркого метеоритного дождя на Чертаново свалился объект явно внеземного происхождения.  

Свалиться объекту помогли доблестные российские ВКС. Впрочем, сказать, что глупым воякам лишь бы пострелять в этом случае не получится, ибо стрелять им как раз-таки не очень-то и хотелось, но… устав, предписанные протоколы, приказ и т.д. В общем, положено – стреляют.

Однако, вояки сбили, вояки исправили. На совбезе РФ полковник Лебедев (Олег Меньшиков) авторитетно объясняет коллегам, что контакт состоялся, цели у инопланетян самые что ни на есть мирные. Посему как только починят тарелку, сразу же распрощаются с негостеприимной планетой.

Марат Бисенгалиев: «Я пошел по примеру самых лучших оркестров мира»

Вняв уговорам полковника, совбез принимает решение огородить корабль забором (ага, чтобы местное население не докучало, а то знаем мы этих из Чертанова) и ждать.

Катастрофа, как водится, унесла много жизней. Жители Чертанова (да и не только) испытывают страх и смятение. Власти комментировать ситуацию не желают и первичные страх и смятение закономерно трансформируются в злость, умело подогретую соцсетями.

Посему ничего удивительного, что молодежь решает действовать (гормоны, переходный возраст, юношеский максимализм): дочь полковника Лебедева (Ирина Старшенбаум) со своим бойфрендом (Александр Петров) отправляется лично разобраться с пришельцами, по вине которых погибла ее подруга.

Однако вместо того, чтобы убить инопланетного злодея влюбляется в него, на собственной шкурке осознавая истину, что иной – еще не значит плохой.

Да-да. В фильме есть любовная линия. И это не ванильная мелодрама, а вполне себе реальные эмоции, где в одной точке сходятся любовь, ненависть, ревность. Это любовь вопреки. Кстати говоря, Бондарчуку удалось найти идеальный баланс между героями, эмоциями, моралью и спецэффектами, благодаря чему фильм не утомляет и не отпускает все хронометражные 132 минуты.

Вслушайся в китайский новый год

Впрочем, немало этому способствует и актерская игра. Прежде всего хочется отметить Алекстандра Петрова, который просто великолепно показал эволюцию своего героя.

Приятно было смотреть на Ирину Старшенбаум.

Олег Меньшиков, возможно, не столь харизматичен, как в «Легенде 17», но его персонаж привлекает внимание.

А вот Риналя Мухаметова смело можно назвать открытием. Он сыграл, пожалуй, одну из самых интересных ролей, и его герой действительно сложен, не читаем и не от мира сего – однозначно не землянин. Браво!

Саундтреки Ивана Бурляева произвели впечатление еще по фильму  «На игре» Павла Санаева. Не подвел композитор и на этот раз. Его мелодии отлично оживляют сцены.

Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы сказать, что Федор Бондарчук не зря отошел от военного кино и обратился к нашим дням. И еще: не стоит читать аннотации к фильму на просторах рунета и смотреть трейлер (порой желание сохранить тайну до последнего оказывает дурную услугу), надо просто увидеть фильм своими глазами. Он того стоит.

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