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Казахстанский спектакль номинирован на гран-при премии Сергея Курехина

18.03.2017 13:29   592   0

Нашумевший казахстанский междисциплинарный проект – поп-механический спектакль «Медея.Материал» – попал в лонг-лист престижной российской Премии в области современного искусства им. Сергея Курехина в номинации Гран-при «поп-механика».

Эту премию вручают за «За дерзость и смелость, за ниспровержение и революционность, за роскошь замысла и мастерство его воплощения» наиболее талантливым, отличающимся новизной и оригинальностью произведения в области современного искусства.

Премия Сергея Курехина – ежегодная российская премия в области современного искусства, учреждённая в 2009 году Фондом и Центром современного искусства им. Сергея Курёхина. Жюри конкурса в 2016 включает – Александр Боровский, Ольга Шишко, Анатолий Белкин, Леонид Бажанов, попечительский совет – Михаил Пиотровский, Владимир Гусев, Василий Церетели, Владимир Смирнов и Константин Сорокин и др.

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«Это одно из самых важных событий для проекта «Медея.Материал» - во-первых, творческим гением Курехина и его невероятной свободой мы вдохновлялись при работе над спектаклем, во-вторых, это представление нашего спектакля жюри, в составе которого – самые выдающиеся деятели современного искусства России, в-третьих, в лонг-листе Премии за время ее существования были работы таких мастеров и коллективов, как Борис Юхананов, Андрей Бартенев, Андрий Жолдак, Владимир Раннев, Ольга Шишко», - поделился Рустем Бегенов, режиссер спектакля «Медея.Материал».

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Поп-механический спектакль «Медея.Материал» - это техногенная мистерия для 16 моделей, 6 музыкантов, 4 экранов, 3 камер и 2 голосов на стыке театра, перформанса, концерта современной академической музыки и автоматического балета. В основе тексты Хайнера Мюллера «МЕДЕЯ.МАТЕРИАЛ» и Олжаса Сулейменова «АЗ и Я». Официальная премьера спектакля состоялась 20, 21 и 22 января 2016 года в Алматы. Спектакль является на сегодняшний день единственным междисцплинарным театральным проектом такого масштаба, он создан «на сплаве» существующих жанров искусств и расширяет границы театра. Впервые текст крупнейшего драматурга второй половины 20 века Хайнера Мюллера был поставлен в Казахстане и впервые был сделан перевод его текстов на казахский язык, который Гете-Институт осуществил специально для проекта. В спектакле текст Мюллера звучит на казахском и русском языках – как диалог двух культур, «между которыми» сегодня живут казахстанцы.

Спектакль «Медея.Материал» представлял Казахстан на крупнейшем международном театральном фестивале NET - Новый европейский театр (Москва, Россия) 9, 10 декабря 2016 года. Показы прошли при полном аншлаге на главной сцене знаменитого Центра имени В. Мейерхольда. Поездка стала самым большим независимым проектом из Казахстана, выезжавшим за рубеж (команда спектакля – 30 человек) и состоялась при поддержке Гёте-Института Казахстан.

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Ертай Салимов
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