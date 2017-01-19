Киноконкурс «Снять за 48 часов» стартует в Казахстане

Уже во второй раз в Казахстане стартует киноконкурс 48h Film Race («Снять за 48 часов»), участие в котором могут принять все желающие. В качестве задания – снять короткометражку всего за двое суток.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе всем желающим, прежде всего, необходимо пройти регистрацию по ссылке https://goo.gl/5LAfPT до 16 февраля.

18 февраля в 12.00 часов дня участникам направят по электронной почте тему и инструкции по включению специальных компонентов в фильм. Фильм необходимо будет отправить до 12.00 часов дня 20 февраля.



27 и 28 февраля состоится премьера всех короткометражных фильмов в Алматы. Показ в Астане состоится 2 марта.



Цель проекта - развитие креативных навыков среди молодых начинающих кинорежиссеров и энтузиастов и создание интересных проектов при маленьком бюджете.