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Китайские фанаты Димаша Кудайбергенова начали учить казахский язык

22.01.2017 13:52   807   0

Китайцы изучают казахский, чтобы понять песни Димаша Кудайбергенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Димаш Кудайбергенов принимает участие в китайском популярном шоу - конкурсе исполнителей «Singer-2017». На первом этапе конкурса он спел сложную в исполнении песню «SOS d'un terrien en détresse». Стоит отметить, что и зрители, и участники шоу, и известные певцы не скрывали своего удивления талантом казахстанского исполнителя.

Певец получил высокую оценку жюри и прошел в следующий этап конкурса. По правилам конкурса в первый день шоу покидает один исполнитель, а остальные семь проходят в следующий этап. Одному певцу присуждается кубок победителя, жюри китайского шоу выбрало в этот день победителем Димаша Кудайбергенова.

Как сообщил его друг Алпамыс Шаримов, на сегодня группа китайских фанатов Димаша Кудайбергенова для того, чтобы понять песни, которые он будет исполнять, записалась на курсы казахского языка.

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