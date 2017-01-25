Найди свое Откровение!

С 1 по 13 февраля, в Алматы состоится уже IV Международный Фестиваль исполнительских искусств «Откровение» – на сегодняшний день, единственный международный в Казахстане фестиваль, занимающийся развитием современного театра, а также поддержкой независимых театров и театральных проектов в Алматы

Впервые МФИИ «Откровение» был проведен в 2013 году, при поддержке Управления Культуры города Алматы. В 2016 году Фестиваль вышел на международный театральный рынок, приобрел много новшеств и расширил свои границы для всех видов исполнительского искусства и в этом же году в первый раз не получил государственной поддержки.

Основная цель Фестиваля осталась прежней – формирование и воспитание молодого поколения театральных зрителей.

«Календарный 2016 год порадовал театральный мир Алматы новыми очень хорошими постановками. По итогам, в программу казахстанского шоукейса вошли 8 спектаклей независимых и государственных театров Алматы. Их приедет отсматривать 20 театральных экспертов из 8 стран мира. В гостевую программу приглашены театры из Москвы, Армении, Санкт-Петербурга и Латвии. Все они впервые приедут в Казахстан. В 2017 году мы снова не получили поддержку государства, в лице Акимата и управления Культуры – это очень печальный факт. Есть и хорошие новости: нас по-прежнему поддерживает огромное количество частных компаний-партнеров фестиваля. И благодаря поддержке Фонда «Сорос Казахстан», фестиваля современного искусства «ArtBatFest» получилась большая образовательная программа: это лаборатория социального и инклюзивного театра, лаборатория финской современной драматургии и лаборатория театра участия, которая пройдет совместно с молодыми казахстанскими художниками. Вообще, на фестивале каждый год, практически ко всем блокам можно применить слово «впервые». Значит есть куда стремиться, расти и радовать наших зрителей таким разным и удивительным современным театром. Я по-прежнему желаю каждому зрителю Фестиваля найти СВОЁ Откровение и поделиться им с окружающими», - сказала продюсер и директор МФИИ «Откровение», Ольга Султанова.

Вслушайся в китайский новый год

«Откровение 2017» состоит из нескольких основных блоков:

Казахстанский шоукейс: с 1 по 4 февраля, самые интересные постановки за сезон 2015-2016 года представят независимые и государственные театры Алматы.

Гостевая программа: с 6 по 13 февраля, впервые гости и жители Алматы увидят постановки таких театров, как:

Образовательная программа: в рамках фестиваля в этом году пройдут семинары, мастер-классы и лекции для практикующих театральных специалистов от иностранных экспертов-наблюдателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Финляндии, Германии, Польши.