О депортации в стиле Пикассо

В Алматы открылась персональная выставка Виктора Муна «Истоки моей палитры - Бастобе», в экпозиции которой более 80 живописных работ.

Название выставки отсылает нас к малой родине Виктора – селу Бастобе, расположенному неподалеку от города Уштобе, ныне алматинской области. Именно там художник сделал свои первые шаги, а сейчас черпает вдохновение и силы.

Свою выставку Виктор Мун посвятил 80-летию проживания корейцев в Казахстане. Впрочем, цель художника отнюдь не напомнить о трагических событиях 1937 года: «Это памятная дата для нас. Но мне бы хотелось акцентировать внимание не на самой дате, а на том, чего достигла наша диаспора за 80 лет, как участвовала в становлении Казахстана. В области искусства, культуры, науки, спорта... Везде есть наши короткие фамилии. Да хотя бы даже меня возьмите: выставиться в музее Кастеева далеко не всем удается. Я, как представитель художников тоже хочу внести свою лепту в достижения нашей диаспоры».

К этой выставке Виктор Мун готовился на протяжении последних трех лет. Однако на ней можно увидеть и более старые работы художника, предоставленные фондами Центрального государственного музея и Музея искусств им. Кастеева, а также несколькими частными коллекциями.

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У Виктора Муна индивидуальный творческий почерк. Его произведения узнаваемы, а их сюжеты многогранны и замысловаты. Визитная карточка художника – тщательная деталировка картин и выверенная метафоричность. Это те полотна, смотреть на которые можно часами, находя все новые нюансы. Причем, каждый зритель увидит на них что-то понятное только ему.

Сам художник признается, что в процессе композиции зачастую приходят в его голову неожиданно (к примеру, в автомобиле или во время ночной бессонницы) и начиная работу над картиной, он не всегда задумывается о ее финальном значении. «В каждой картине есть искра божья», - считает господин Мун. Кстати процентов 50-60 его самых успешных работ написаны по эскизам, сделанным в церкви во время проповеди.

Творчеству Виктора Муна близко направление кубизма, популярного в начале ХХ века, а его картины зачастую сравнивают с полотнами Пабло Пикассо. И хотя сам Виктор Мун себя последователем гениального испанца не считает («Истоки кубизма гораздо глубже, чем мы привыкли считать. Первые кубисты – африканские скульпторы. А первыми художниками были авторы наскальной росписи. Все остальные – и мы в том числе – уже повторяем за ними, просто привнося что-то свое. Что касается сравнения с Пикасо, то я как-то над этим не задумывался. Но если сравнивают, значит, я могу только гордится этим»), их творческие пути чем-то схожи.

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В частности, как и Пикассо, казахстанский художник многие годы своей жизни отдал театру (Корейский театр музыкальной комедии). «Несмотря на то, что художники этого не любят, работа в театре оставляет очень большой отпечаток. Сценография, чтение пьес... За два-три года работы в театре художник получает колоссальный и ни с чем не сравнимый опыт. Причем, это относится как к технике письма, так и к его эмоциональной составляющей. Возьмите Калмыкова! Он всю жизнь работал в театре и именно оттуда все его фантазии» - говорит Виктор Мун.

В качестве примера картин, навеянных театральными подмостками он называет полотна «Кукольный театр» и «Бенефис актера М» - одни из любимых работ художника в этой экспозиции.

Кроме того, по словам господина Муна, творческий путь каждого художника начинается не ранее, чем в 50-60 лет: «Художник до 40-50 лет учится. Где бы он ни был. Должна быть практика. И только после 50-60 лет начинается творчество. А до этого – проба пера. И только на пороге перехода в другой мир мы осознаем, что сделали все, что могли и, наверное, самые последние работы будут самыми интересными».

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Как бы там ни было, а сегодня гармоничные и очень светлые работы Виктора Муна знают не только в Казахстане, но и за пределами нашей страны. Его произведения находятся в фондах ГМИ РК им. А Кастеева, ЦГМ РК, в галереях и частных коллекциях Казахстана, Кореи, США, Англии, Германии, Франции, России, Египта, Японии и других странах мира.