Основы маркетинга при производстве младенцев

А знаете ли вы, откуда берутся дети? А почему в последнее время многие предпочитают домашних питомцев младенцам? О бескомпромисной борьбе корпораций «Бэби.Ко», производящей младенцев и «Песи.Ко», поставляющей на рынок милейших щенков новая история режиссера Тома МакГарта, знакомого зрителю по многим фильмам DreamWorks Animation. В частности именно его перу принадлежат полюбившиеся многим «Мадагаскар», «Пингвины Мадагаскара», «Мегамозг», «Монстры против пришельцев»

В жизни маленького Тима все просто замечательно. У него есть любящие родители, которые души в нем не чают, а также милые традиции («три сказки, пять объятий и одна песенка» перед сном), которые и делают семью семьей. Но в один далеко не прекрасный день в жизни Тима все летит кувырком – в семье появляется младенец. И отныне все внимание родителей приковано к нему. И похоже никто, кроме Тима не замечает странностей, связанных с младенцем: он одет в строгий костюм, временами ведет загадочные беседы по телефону, распоряжается собственными деньгами и тому подобное. Да и ведет он себя в отсутствие родителей скорее как большой начальник.

Фильм Тимура Бекмамбетова впервые переведут на казахский язык

И конечно же старшему брату никто не верит. Более того, от Тима требуют искренне полюбить этого захватчика. Впрочем, проведя ряд полномасштабных боевых действий братья заключают договор: Тим помогает младенцу избавиться от последней разработки корпорации «Песи.Ко» (прямой конкурент корпорации «Бэби.Ко», поставляющей на Землю младенцев), а взамен младенец избавляет семью Тима от своего присутствия.

Разумеется, пережив ряд приключений, Босс-молокосос приходит к выводу, что семья – это важнее, чем отдельный кабинет и золотой… горшок, а Тим понимает, что младший брат – это круто.

В общем, мило, ярко, весело и очень по-доброму.

«Босс-молокосос» - достойный представитель трендового ныне семейного анимационного кино, основная задача которого развлечь не только малышню, но и не дать заскучать пришедшим с ними взрослым. И с этой задачей фильм неплохо справляется. В нем много гэгов и шуток, понятных детям (от «горшкового» юмора до комического экшена), но есть над чем посмеяться и взрослым. Тут и пародия на корпоративные нравы и корпоративный шпионаж, и погоня на велосипеде, и дворовая война с игрушечным оружием (причем представлен как взгляд со стороны ребенка-фантазера, так и со стороны взрослого).

Казахстанский спектакль номинирован на гран-при премии Сергея Курехина

Правда, справедливости ради стоит заметить, что линия противостояния «Бэби.Ко» и «Песи.Ко» прописана совершенно невнятно и присутствует исключительно для того, чтобы объединить остальные сюжетные линии. Впрочем, фабрика по производству младенцев просто шикарна (вот теперь-то вы точно узнаете, откуда дети берутся).

Нет никаких нареканий и к картинке. Как и во всех мультфильмах DreamWorks она на уровне. Временами экран так и вовсе взрывается невероятным сюром (в эти моменты невольно вспоминаешь «Головоломку»).

В целом же, если сравнить «Босса-молокососа» с другими шедеврами DreamWorks Animation, тем же «Мадагаскаром», «Кунг-фу пандой», «Медамозгом», то «Босс» выглядит несколько тускло. Его героям не достает харизматичности, к примеру, пингвинов или По. Однако со своей задачей он справляется, а большего от семейных комедий никто и не ожидает.

Тем более, все эти недостатки мультфильму можно простить за великолепную работу Федора Бондарчука как актера дубляжа. Бэби-босс, говорящий его голосом необыкновенно очарователен.

Кроме того, в отличие от выше от других историй, «Босс-молокосос» - это яркая иллюстрация, того, что все ценности мира ничто, по сравнению с дружной и крепкой семьей (пропаганда семейных ценностей – дело важное во все времена). А для семей, где ожидается появление второго ребенка, этот мульт может стать отличным пособием по завязыванию братских уз.

Опера «Риголетто» возвращается на алматинскую сцену