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«Созвездия»: квантовая физика, любовь и тайна бессмертия

11.02.2017 16:00   420   0 Автор: Елена ШТРИТЕР

Театр ARTиШОК представил пьесу молодого английского драматурга Ника Пэйна «Созвездия» в постановке российского режиссера Бориса Павловича. «Созвездия» - это старая как мир история о любви, в квантовом мире - относительном, пронизанном струнами и стремительно расширяющимся.

«Знаете, почему невозможно лизнуть свой локоть? Там секрет бессмертия, поэтому если бы вы лизнули его, то жили бы вечно. Но если бы каждый мог это сделать, каждый смог бы лизнуть свой локоть, то возник бы хаос. Потому что нельзя все время продолжать жить и жить». Так начинается одна из, пожалуй, самых неоднозначных пьес за последнее время «Созвездия», которую  можно назвать mast-have для всех любителей современного театра.

Ее премьера прошла в начале 2013 года в лондонском театре  Ройал-Корт, а в конце 2014 – на Бродвее. Ошеломительный успех принес постановке несколько наград Британских и Американских театральных премий. 

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Издания разразились хвалебными отзывами.

«Кто бы мог ожидать, что прикладная физика может быть такой чувственной, ясной ... и настолько волнующей. «Созвездия» Ника Пейна - великолепная пьеса для двух актеров... возможно лучшая из всех любовных историй, которые видел Бродвей. Пэйн - мудрый и человечный молодой драматург. И хотя пьеса «Созвездия»написана в высшей степени внятно, мы понимаем, что слова подчас бессмысленны, их всегда не хватает, чтобы связать двух людей навечно. Время — наш самый грозный судья. История о параллельных мирах - вселенская во всех смыслах», - написала The New York Times.

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Критик The Guardian (UK) отметил, что  это «умная, нежная и довольно эффектная пьеса об обычной жизни человека, которая сначала сулит ему бесконечные варианты и возможности, а затем все более сужается, пока, наконец, смерть не положит конец его поискам. Не один я хлюпал носом в зале на спектакле».

Откровенно говоря, в самом начале пьеса озадачивает. В попытке разобрать, что же происходит, мозги буквально закипают. Но с развитием действия, непростые отношения пчеловода Роланда и ученого  космолога Мэрион  захватывают, утягивая уже не сопротивляющийся разум в черную дыру бесконечной поливариантности.

Спектакль Бориса Павловича организован как открытая структура, пространство для психологического эксперимента, а зрители видят происходящее с разных точек зрения. «С разных точек зрения» - это не образное выражение, а буквальное описание пространства спектакля, сконструированного художником Антоном Болкуновым также по законам квантового мира. Поразительно, что без каких либо спецэффектов (за исключением игры света), создателям спектакля блестяще удалось создать иллюзию множественной вселенной.

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Чувства и эмоции, как говорилось выше, обрамлены физикой. Квантовой. Которая гласит, что «в квантовой мульти вселенной, все, каждый твой выбор, каждое решение, которые ты принимаешь или не принимаешь уже существует в бесконечно огромной системе параллельных миров». Иначе говоря, как гласит (реально существующая, кстати) теория «многомировой интерпретации квантовых миров», каждый раз, когда объект переходит из неопределенного состояния в определенное – происходит расщепление этого объекта на количество вероятных состояний. Приводя в пример кота Шредингера, когда мы открываем коробку, появляется вселенная со сценарием, где кот мертв и появляется вселенная, где он остается жив. Таким образом, он находится в двух состояниях, но уже в параллельных мирах.

Впрочем, какой бы поливариантной ни была жизнь, завершается она одинаково. Во всех множественных вселенных. А знаете почему?  Потому что невозможно лизнуть свой локоть. Ведь там секрет бессмертия, поэтому «если бы вы лизнули его, то жили бы вечно. Но если бы каждый мог это сделать, каждый смог бы лизнуть свой локоть, то возник бы хаос. Потому что нельзя все время продолжать жить и жить».

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