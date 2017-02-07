В Алматы открылась выставка «Спорт объединяет мир»

Союз художников Республики Казахстан на первой в Казахстане Универсиаде, проходящей в Алматы, представил проект, состоящий из двух разделов. Первый раздел – выставка произведений известных мастеров живописи Казахстана в ледовом дворце «Алматы-Арена», второй – зимний пленер.

Художники посетили практически все объекты Универсиады, написав с натуры значительное количество живописных этюдов, посвященных архитектурно-спортивным сооружениям, отдельным сюжетам спортивных состязаний, уникальным пейзажам Заилийского Алатау, «предоставившем» широкие возможности для развития и презентации разнообразных видов зимнего спорта.

Для участия в пленере в Алматы приехали известные художники из других городов страны. Астану представляет Кадыр Хамза, Караганду Куат Аскаров, Павлодар Осербай Шуранов, Кызылорду Шакирбек Саменов, Шымкент Нурлан Шилибаев. Из Алматы для участия в пленере были приглашены Владимир Киреев, Шамиль Гулиев, Максим Ведерников. Самыми молодыми участницами стали Чукитаева Зарина и Сагындык Марал. По результатам проекта специальное жюри выберет лучшие произведения по трем номинациям. Часть работ будут переданы в дар организаторам Универсиады. Все участники пленера получат сертификаты.

Асанали Ашимов сыграет главную роль в новом проекте «Казахфильма»

Такой проект Союзом художников РК проводится впервые. Его цель познакомить участников Универсиады и гостей Алматы с творчеством казахстанских художников, а также оставить в изобразительном искусстве Казахстана живые творческие свидетельства происходящего события, имеющего важное значение для дальнейшего развития казахстанской культуры и интеграции мирового сообщества в ХХI веке.

На выставке представлено более 60 произведений, созданных в период Универсиады 2017.