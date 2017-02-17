В Алматы прошел показ нового документального фильма

Сегодня в Алматы прошел показ документального фильма «Бейсетай Дауренбеков и 12 судеб», в основу которого вошла малоизвестная история, случившаяся в 1972 году с затонувшим паромом, перевозившим пятнадцать интернатовских воспитанников. Река забрала троих из них. Двенадцать были спасены благодаря молодому водителю совхоза Бейсетаю Дауренбекову.

Картина состоит из воспоминаний самого героя, а также спасенных детей-школьников, которые сегодня бесконечно благодарят своего спасителя, называя его вторым отцом.

«Эту историю мне поведал мой друг – художник Жанузак Мусапир. Душевный порыв, которому поддался главный герой фильма, в прямом смысле этого слова сделал его героем. Вмешательство в неотвратимость судьбы всегда восхищает, особенно если дело заканчивается удачей»,- сказал режиссер картины Кайрат Куанышбаев.

Съемки фильма проходили на протяжении одного месяца в поселках Акжар и Аралтобе в Иле-Балхашском районе Алматинской области.

Сегодня главный герой фильма Бейсетай Дауренбеков проживает в Алматинской области, ему 78 лет. Спасенные 12 школьников, среди которых казахи, русские, белорусы, поляки, чеченцы, по сей день навещают его, некоторые приезжают даже из-за границы.

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