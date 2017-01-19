Выйти замуж не напасть…

Прежде чем выйти замуж, стоит не просто хорошо рассмотреть кандидатуру самого жениха, но и к родственникам хорошенько приглядеться. Об этом говорит в своем третьем хорроре режиссер и сценарист Святослав Подгаевский («Пиковая дама: Черный обряд», «Владение 18»).

Итак, сюжет. Пара новобрачных Ваня (Вячеслав Чепурченко) и Настя (Виктория Агалакова) вскоре после свадьбы отправляются знакомиться с родственниками Вани, которые живут в какой-то деревне. Семейное гнездо – старинная помещичья усадьба, ремонт в которой не делался со времен постройки. И как у любой уважающей себя старинной усадьбы у этой тоже есть своя тайна. А именно – призрак, живущий в негативе (такая стеклянная пластина, покрытая серебром), на котором изображена умершая невеста одного из предков Ивана. И пока негатив не уничтожен, семейка вынуждена предоставлять призраку свежие тела. Во избежание так сказать…

Само собой Настя оказывается следующей кандидатурой. Правда, Ваня не намерен отдавать жену, да и не подходит она уже для обряда (невеста должна быть девственницей). Впрочем, родственники Ваню слушать не хотят (время-то поджимает) и обряд таки проводят. Правда, безуспешно (по словам призрака, тело уже испорчено).

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Такая вот история. С одной стороны самый обычный ужастик, коих на экран ежегодно выходит великое множество. И как в любом из подобных фильмов поведение героев крайне сложно назвать логичным. Но «Невеста» в этом смысле бьет все рекорды.

Прежде всего, не совсем понятно, зачем вообще Ваня взял жену в поместье, если не планировал ее участия в ритуале. Подергать тигра - пардон, призрака – за усы и припомнить ему все детские обиды (кстати, не совсем понятно, как после такого детства человек вообще не оказался в ближайшей психушке). Действия самой Насти не то что не поддаются никакой логике, а скорее идут от противного. В частности, когда в ее руках оказывается заветный негатив, она вместо того, чтобы его разбить, зачем-то бродит с ним по дому. Видимо, дразнить призрака у них с Ваней – семейное.

Единственные, кого можно понять – это родственники, которым жизненно необходимо принести жертву, чтобы и дальше жить спокойно. Впрочем, делают это настолько бесхитростно, что любой нормальный человек насторожился бы уже на первой минуте знакомства, а на второй – «сделал ноги». Но, как мы помним, нормальное мышление и наши главные герои – понятия из разных вселенных.

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Впрочем, это в какой-то степени можно назвать сильной стороной фильма. Потому что такое веселье в зале встретишь не на каждой комедии. Да и разбор нелогизмов сюжета, в целом, тоже приносит немалое удовольствие.