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Здравствуй, деда Бондарчук!

30.12.2016 13:08   427   0 Автор: Елена ШТРИТЕР

Каждый из нас с особым трепетом ожидает новогодние праздники. Нарядные елки, улыбающиеся прохожие, нарядные витрины — все это согревает сердце и душу теплом, от которого улыбка без раздумий появляется на лице… А ведь мало кто подозревал, что за ширмой любимого зимнего торжества может скрываться извечное противостояние добра и зла! «Дед Мороз. Битва магов» именно про это.

Девочка Маша (Таисия Вилкова) с детства видит странные сны, которые потом зарисовывает. В школе ее считают странной, однако, как выясняется, на самом деле она – волшебница. И ей самое место в Морозной дружине – особом полку на службе Деда Мороза, которая с помощью ледяной магии охраняет наш мир от огненных химер.

В общем, выясняется, что Дед Мороз – это никакой не вымысел. А Новый год,  Рождество и иже с ними  имеют более сакральный смысл, чем мы привыкли считать. Ну, а Маше предстоит стать одной из ключевых фигур в вечном противостоянии добра со злом (добро, как и положено, победит).

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И чем-то это все неуловимо напоминает старый добрый карело-финский эпос…

За экранизацию приключений Дедов Морозов  (как выяснилось, все рождественско-новогодние стариканы, которым пишет письма детвора со всего света, – родные братья) взялся режиссер Александр Войтинский, известный зрителю по таким проектам, как «Черная молния» и «Призрак».  И уже до просмотра было понятно, что кино будет семейным, немного наивным и, конечно же, добрым, какими, впрочем, и должны быть новогодние сказки.

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Правда, когда г-н Бондарчук в образе белобородого старца начал пафосно вещать собравшимся в зале неофитам о великой битве добра со злом и «нашем правом деле» («Мы нуждаемся в каждом из вас!»), это, откровенно говоря, насторожило. Даже для новогодней сказки, коим и положено быть  добрыми и наивными, это явный перебор. Однако после того как Дед Бондарчук, покинув зал, вышел из образа и на вопрос коллеги, не слишком ли он перегнул, ответил, что с современной молодежью только так и нужно, отпустило… Все же легкая ирония и немного здорового цинизма даже в новогодней сказке лишними не будут. Иначе все получится очень уж приторным.

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В принципе, сказка не разочаровала.

Во многом, конечно же, благодаря Федору Бондарчуку. Откровенно говоря, видеть сего господина с густой шевелюрой последний раз довелось в «Обитаемом острове»  в образе прокурора. Так вот, то ли образ навеял, то ли так получилось, но его Дед Мороз мне показался неким гибридом Прокурора из «Острова» и авиатора из «Призрака». Брутальный циник, в силу обстоятельств вынужденный работать с подрастающим поколением, а заодно за всемирным злом следить (а оно – зло - как  известно, не дремлет) и вовремя меры нужные предпринимать. Вот и приходится временами совершенно цинично развешивать длинную лапшу на ушах молодого поколения. Впрочем, все исключительно ради всеобщего блага. И с невероятным обаянием.

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Не менее удачным получился и его оппонент Карачун в исполнении Алексея Кравченко. Актеру блестяще удался псих а-ля Зорг из «Пятого элемента», внутри которого прячется маленький мальчик, которого просто недолюбили в детстве. Всего лишь старший ребенок, который хотел привлечь внимание отца и братьев. Любым способом. В общем, злодей получился в лучших традициях старых советских сказок – зловредный, но обаятельный.

А главные роли исполнили Таисия Вилкова и Никита Волков. На их плечи легла часть о безграничном доверии и светлой  бескорыстной любви, которая победит любое зло и преодолеет все препятствия, с которой они вполне справились.

Владимир Гостюхин и Ян Цапник, появившиеся в эпизодах, добавили картине смешных моментов.  А Егор Бероев, играющий отца главной героини, привычно смотрел с экрана добрыми грустными глазами…

Помимо актерских работ порадовала и картинка. Визуально фильм оказался хорош. Новогодняя Москва пестрит огнями, над ней летают ледяные автомобили и огненные химеры, вполне органично вписываясь в пейзаж. Да и сама корпорация Деда Мороза получилась знатно:  такой заснеженный Хогвардс с длинными коридорами и суровыми преподавателями. Вместо палочек сферы — кусочки неба, служащие волшебным оружием. А огромные совы на сей раз не почтальоны, а скорее вид транспорта, который перенесет в любой конец мира.

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И особо приятно, что создатели самым тщательным образом продумали каждую мелочь и благодаря этому мир получился живым. Это выглядит очень круто.

Да что там - специально для фильма был придуман особый язык, язык «бессмертных», на котором общаются братья Морозы. Александр Войтинский с командой разработали уникальный алфавит (на нем написаны магические письмена в фильме) и придумали звуки, на основе которых строились все реплики.

В общем, еще раз повторюсь: сказка удалась. И получилась она именно такой, какими и должны быть новогодние истории – с привкусом меда, корицы и запахом елки и апельсинов.

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