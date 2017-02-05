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Звезды мирового балета «зажгли» на алматинской сцене

05.02.2017 19:00   577   0 Автор: Елена ШТРИТЕР

Универсиада – это не только спорт. В ее рамках в Алматы происходит и множество культурных событий. И одним из самых значимых из них можно назвать  международный балетный фестиваль BalletGlob, во время которого на сцене ГАТОБ им. главные партии в любимых многими балетах станцуют звезды мирового балета. 

Фестиваль открыл спектакль Адана «Жизель», ведущие партии в котором исполнили летуаль Парижской Оперы Джошуа Хоффальт и прима балерина московского Большого театра Евгения Образцова. На второй день фестиваля на сцену в «Лебедином озере» П.И.Чайковского вышли ярчайшие звезды Американского театра балета (Нью Йорк) Девон Туше и Кори Стернз. А завершился фестиваль балетом Прокофьева «Ромео и Джульетта» с участием прима-балерины Большого театра Нины Капцовой и премьеров Михаила Лобухина и Артема Овчаренко.

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Кстати, как отметил генеральный директор компании ArtClassic  Ерлан Андагулов,  высочайший класс исполнительского мастерства звезд Американского театра балета алматинские поклонники классического танца увидят впервые, до этого артисты балета из США к нам не приезжали

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«Наряду с популяризацией балета, фестиваль ставит целью повышение мастерства казахстанских артистов благодаря совместным репетициям балетной труппы ГАТОБ имени Абая с приглашенными звездами. Не менее значимыми являются творческие встречи с гостями Фестиваля, которые будут организованы для учащихся Алматинского хореографического училища имени А.В. Селезнева», - считает исполнительный директор данного проекта Данияр Шманов.

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Ну а сами звезды поделись своими впечатлениями от участия в фестивале. Для Жозуа Хоффальта это уже не первый визит в Алматы: «Я уже приезжал в Алматы  три года назад. Тогда я встретился с Ерланом Андагуловым . Это было приятное знакомство. И после того, как он пригласил меня еще раз в Алматы, я с радостью согласился. Для меня большая честь принять участие в этом фестивале. Тем более, что представилась возможность танцевать с Евгенией Образцовой. Мы знакомы уже давно, но вместе еще не работали».

Евгения Образцова призналась, что гастроли в другие города для нее всегда новый опыт и большая ответственность: «Мне очень приятно приезжать туда, где меня ждут и показывать то, что я умею, то чем я живу и то, что меня интересует. И если мне удается заинтересовать этим же зрителей, для меня это самая большая награда. Кроме того, мне очень приятно танцевать в паре с Жозуа. Я люблю парижский балет, они мои большие друзья и мы вместе уже танцевали в Японии в балете «Три мушкетера». После этого тем более интересно станцевать с Жозуа в «Жизели»».

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Корина Стернза заинтересовала сама постановка, которая отличается от принятой в Нью-Йорке: «Она не легче или сложнее, а просто другая. Другое время, другое пространство… В вашей версии все заканчивается хорошо, а в американской – самоубийством.  И американская и другие версии основаны на оригинальном сюжете, в центре которого молодой принц. Его мать хочет, чтобы он женился, но он бежит от этой ответственности и встречает прекрасную Лебедь и влюбляется в нее. История везде одна и та же. И не знаток балета, пожалуй, не заметит нюансов».

Ну а  Девон Туше рассказала об интересе к балету в целом: «В последние 4-5 лет мы наблюдаем повышение интереса к балету. Современный балет становится все более популярным среди молодежи. К тому же недавно вышел фильм о Черном Лебеде, что тоже привлекло внимание к этому виду искусства».

Помимо спектаклей, в дни фестиваля в стенах ГАТОБ прошла выставка работ немецкого балетного фотографа Клауса Вэгеля.

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«По окончании фестиваля эти работы будут выставлены в галерее Esentai Mall и затем с подписью автора переданы алматиснкому хореографическому училищу», - рассказал продюсер компании ArtClassic Мансур Смагамбетов.

Кроме того, организаторы отметили, что это первая «ласточка» балетного фестиваля и в будущем они приложат все силы, что бы для Алматы это мероприятие стало традиционным. 

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