Звезды мирового балета «зажгли» на алматинской сцене

Универсиада – это не только спорт. В ее рамках в Алматы происходит и множество культурных событий. И одним из самых значимых из них можно назвать международный балетный фестиваль BalletGlob, во время которого на сцене ГАТОБ им. главные партии в любимых многими балетах станцуют звезды мирового балета.

Фестиваль открыл спектакль Адана «Жизель», ведущие партии в котором исполнили летуаль Парижской Оперы Джошуа Хоффальт и прима балерина московского Большого театра Евгения Образцова. На второй день фестиваля на сцену в «Лебедином озере» П.И.Чайковского вышли ярчайшие звезды Американского театра балета (Нью Йорк) Девон Туше и Кори Стернз. А завершился фестиваль балетом Прокофьева «Ромео и Джульетта» с участием прима-балерины Большого театра Нины Капцовой и премьеров Михаила Лобухина и Артема Овчаренко.

Кстати, как отметил генеральный директор компании ArtClassic Ерлан Андагулов, высочайший класс исполнительского мастерства звезд Американского театра балета алматинские поклонники классического танца увидят впервые, до этого артисты балета из США к нам не приезжали

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«Наряду с популяризацией балета, фестиваль ставит целью повышение мастерства казахстанских артистов благодаря совместным репетициям балетной труппы ГАТОБ имени Абая с приглашенными звездами. Не менее значимыми являются творческие встречи с гостями Фестиваля, которые будут организованы для учащихся Алматинского хореографического училища имени А.В. Селезнева», - считает исполнительный директор данного проекта Данияр Шманов.

Ну а сами звезды поделись своими впечатлениями от участия в фестивале. Для Жозуа Хоффальта это уже не первый визит в Алматы: «Я уже приезжал в Алматы три года назад. Тогда я встретился с Ерланом Андагуловым . Это было приятное знакомство. И после того, как он пригласил меня еще раз в Алматы, я с радостью согласился. Для меня большая честь принять участие в этом фестивале. Тем более, что представилась возможность танцевать с Евгенией Образцовой. Мы знакомы уже давно, но вместе еще не работали».

Евгения Образцова призналась, что гастроли в другие города для нее всегда новый опыт и большая ответственность: «Мне очень приятно приезжать туда, где меня ждут и показывать то, что я умею, то чем я живу и то, что меня интересует. И если мне удается заинтересовать этим же зрителей, для меня это самая большая награда. Кроме того, мне очень приятно танцевать в паре с Жозуа. Я люблю парижский балет, они мои большие друзья и мы вместе уже танцевали в Японии в балете «Три мушкетера». После этого тем более интересно станцевать с Жозуа в «Жизели»».

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Корина Стернза заинтересовала сама постановка, которая отличается от принятой в Нью-Йорке: «Она не легче или сложнее, а просто другая. Другое время, другое пространство… В вашей версии все заканчивается хорошо, а в американской – самоубийством. И американская и другие версии основаны на оригинальном сюжете, в центре которого молодой принц. Его мать хочет, чтобы он женился, но он бежит от этой ответственности и встречает прекрасную Лебедь и влюбляется в нее. История везде одна и та же. И не знаток балета, пожалуй, не заметит нюансов».

Ну а Девон Туше рассказала об интересе к балету в целом: «В последние 4-5 лет мы наблюдаем повышение интереса к балету. Современный балет становится все более популярным среди молодежи. К тому же недавно вышел фильм о Черном Лебеде, что тоже привлекло внимание к этому виду искусства».

Помимо спектаклей, в дни фестиваля в стенах ГАТОБ прошла выставка работ немецкого балетного фотографа Клауса Вэгеля.

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«По окончании фестиваля эти работы будут выставлены в галерее Esentai Mall и затем с подписью автора переданы алматиснкому хореографическому училищу», - рассказал продюсер компании ArtClassic Мансур Смагамбетов.

Кроме того, организаторы отметили, что это первая «ласточка» балетного фестиваля и в будущем они приложат все силы, что бы для Алматы это мероприятие стало традиционным.