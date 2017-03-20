Deutsche Bank продаст акции на сумму €8 млрд

Deutsche Bank привлечет €8 млрд, продав акции с дисконтом в 35% к цене закрытия прошлой недели, поскольку крупнейший кредитор Германии стремится укрепить свое финансовое положение, передает Vestifinance.ru.

Компания выпустит 687,5 млн новых акций, цена подписки составляет €11,65 за бумагу, говорится в заявлении банка. Стоимость акций на момент закрытия торгов в пятницу составляла €17,86.Размещение пройдет с 21 марта по 4 апреля в Германии, Великобритании и США. Оно станет четвертым вливанием капитала для Deutsche Bank с 2010 года.

Deutsche Bank ожидает, что продажа акций позволит повысить достаточность базового капитала первого уровня до 14,1% по сравнению с 11,9% на конец 2016 года.



Даже после снижения в этом месяце в преддверии увеличения капитала, стоимость акций банка по-прежнему на 80% выше внутридневного минимума, достигнутого 30 сентября. Оптимизму инвесторов в отношении банков способствуют ожидания экономического роста и повышения ставок, которое приведет к росту прибылей.

