Deutsche Bank заплатит $7,2 млрд по иску Минюста США

Deutsche Bank договорился выплатить $7,2 млрд для урегулирования претензий Министерству юстиций США в связи с операциями с проблемными ипотечными бумагами в преддверии финансового кризиса 2008 года.

Договор облегчает положение Deutsche Bank, акции которого просели в сентябре из-за того, что Минюст предлагал немецкому кредитору уплатить вдвое большую сумму.

Соглашение также подчёркивает недавние усилия Минюста привлечь к ответу европейские банки, предлагавшие ипотечные бумаги сомнительного качества, которые способствовали краху жилищного рынка США.

Минюст в четверг подал в суд на Barclays PLC в связи с аналогичными претензиями, а в течение последних трёх лет заключил соглашения с американскими банками на сумму $46 млрд.

Источник, знакомый с позицией банка, сообщил, что Deutsche Bank не планирует наращивать капитал для выплаты суммы. Кредитор ожидает, что соглашение будет окончательно согласовано вначале 2017 до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сказал источник, говоривший на условиях анонимности.

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В рамках договора Deutsche Bank выплатит $3,1 млрд в качестве гражданско-правового денежного взыскания и $4,1 млрд для урегулирования претензий потребителей. Банк предупредил об отсутствии уверенности в том, что стороны согласятся с финальной версией документов.

Представитель Минюста США отказался от комментариев.

Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд для урегулирования претензий Минюста США.