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Джанет Йеллен: повышение процентной ставки скорее всего, будет уместным

04.03.2017 13:19   371   0

Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила о том, что повышение процентной ставки на предстоящем в этом месяце заседании ФРС по монетарной политики, "скорее всего, будет уместным".

В своем выступлении в Чикагском клубе топ-менеджеров (The Executives' Club of Chicago) 3 марта Джанет Йеллен рассказала об этапах посткризисной монетарной политики ФРС.

Стоит отметить, что для Джанет Йеллен данное выступление в определенном смысле стало предварительным подведением итогов на посту главы ФРС США. Срок ее полномочий истекает в феврале 2018 г. и не будет продлен, как ранее заявлял президент США Дональд Трамп.

В ходе выступления "От увеличения стимулирования к его сокращению" ("From Adding Accommodation to Scaling It Back") Джанет Йеллен, помимо краткой ретроспективной оценки монетарной политики, начиная с 2008 г. с акцентом на период с 2014 г. (момента вступления Йеллен в должность председателя совета управляющих ФРС), фактически открытым текстом сообщила о планах ФРС повысить процентные ставки на предстоящем заседании Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), которое пройдет 14–15 марта.

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В случае если решение о повышении ставки будет принято (наиболее вероятно, на 0,25%), это станет лишь третьим за последние 11 лет решением ФРС повысить ставки. До этого ставки увеличивались на 25 базисных пунктов в декабре 2015 и 2016 гг.: c 0-0,25% до 0,25-0,5% и с 0,25-0,5% до 0,5-0,75% соответственно.

"В ближайшем плане мы полагаем, что будет уместным постепенно повышать процентные ставки, если экономические данные продолжат выходить в соответствии с нашими ожиданиями. На заседании этом месяце комитет оценит, продолжает ли развиваться ситуация с занятостью и инфляцией в соответствии с нашими ожиданиями, и, скорее всего, в этом случае дальнейшее изменение базовой процентной ставки будет уместным", - заявила Йеллен.

После выступления Джанет Йеллен также ответила на ряд вопросов. Она, в частности, отметила, что оценка ситуации в мировой экономике "всегда была очень важным фактором" для ФРС в контексте принятия решений по монетарной политике.

Кроме того, Йеллен заявила о сохранении "высокой неопределенности" по поводу новых мер и курса администрации Дональда Трампа и Конгресса США, а также того, какой эффект окажут их действия на экономику США:
 

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