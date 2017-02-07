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Джек Ма: Распределяйте деньги и ресурсы надлежащим образом

07.02.2017 09:50   289   0

Миллиардер Джек Ма намерен уйти с рынка, если США и Китай не смогут мирно договориться. Основатель Alibaba не видит свой бизнес в формате ограничений и торговой войны. Он настоятельно рекомендует Америке аккуратнее высказываться о начале торговой войны и изменить курс на примирение.

Китайский миллиардер предупреждает, что Америке пора изменить тон диалога с Китаем и понять, что мысли о глобализации приведут к общему экономическому краху, заявил Джек Ма в австралийском Мельбурне, где официально была учреждена штаб-квартира Alibaba Group по Австралии и Новой Зеландии.

Джек Ма не стал использовать различные обороты, чтобы подчеркнуть остроту ситуации, а заявил четко, что если США перекроют торговлю с Китаем, то сразу же начнется война. 

"Мы должны доказать, что торговля помогает развиваться диалогу между нашими странам. Наша задача делать ее прозрачной и справедливой, а не доводить до торговых войн",- отметил Ма

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Ранее избранный президент США Дональд Трамп провел встречу с основателем и председателем совета директоров китайской интернет-компании Alibaba Group миллиардером Джеком Ма. Тогда основатель Alibaba Group, состояние которого Forbes оценивает в $27,2 млрд, назвал Трампа "очень умным и очень открытым человеком". Он напоминает, что в ходе встречи были достигнуты договоренности и Трампу стоит их учитывать. 

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Китайский бизнесмен намекает, что его визит в Америку носил вполне продуктивный характер и его компания строит планы, чтобы оказать помощь и создать 1 млн рабочих мест в США. Джек Ма также говорит, что зоны свободной торговли, которые предназначены для крупного бизнеса, должны остаться в формате мировой экономики и не стоит их перекраивать. Более того, китайский бизнесмен видит, что зоны свободной торговли в формате электронного центра для малого бизнеса нужны Новой Зеландии и Австралии, что даст странам больше возможностей для развития. В ходе встречи Джек Ма говорил, что отношения между Китаем и США должны укрепиться и стать более дружелюбными. Однако китайский бизнесмен повторил свою мысль снова и отметил, что Америке пора услышать голос Китая. 

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Обвинять Китай в экономических проблемах США неверно, ответственность за эти проблемы лежит на самой Америке, которая потратила триллионы долларов на войну, вместо того чтобы вкладывать в инфраструктуру и собственный народ, заявил основатель Alibaba Джек Ма.

"Это не другие страны крадут у вас (США - прим. ред.) рабочие места, - сказал Ма в интервью CNBC. - Это ваша стратегия. Распределяйте деньги и ресурсы надлежащим образом".

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По словам бизнесмена, США потратили более $14 трлн на войны за последние 30 лет, вместо того чтобы вкладывать средства в собственную инфраструктуру.

Это стало причиной замедления экономического роста США, а не того, что Китай украл рабочие места американцев, добавил Ма. "Американские транснациональные компании заработали миллионы и миллионы долларов благодаря глобализации, - сказал он. - За последние 30 лет IBM, Cisco, Microsoft заработали десятки миллионов - прибыль, которую они получили, гораздо больше, чем у четырех китайских банков, вместе взятых... Но куда же ушли деньги?"

По мнению Ма, США распределяют средства неверно: слишком много денег направляется на Уолл-стрит и в Силиконовую долину. Вместо этого стране следует помогать Среднему Западу и американцам без высшего образования, добавил он.

Китай может столкнуться с протекционистскими мерами в этом году, если Дональд Трамп выполнит свои предвыборные обещания: назовет Китай валютным манипулятором и введет высокие тарифы на импорт китайских товаров.

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