Экономика Северной Кореи подверглась удару со стороны Китая

В субботу Китай официально остановил импорт угля из Северной Кореи, сообщает vestifinance.ru.

Запрет был введен через шесть дней после испытания северокорейской баллистической ракеты, которое Совбез ООН расценил как нарушение своих резолюций.

Для экономики Северной Кореи, которая в последние годы не выходит из кризиса, находясь на грани коллапса, это очень мощный удар. На уголь приходилось 34-40% экспорта страны в последние годы, и почти весь он отправлялся в Китай. Некоторые эксперты считают, что на продажи угля в прошлом году пришлось более половины всего экспорта Северной Кореи и около одной пятой от общего объема торговли.

Китай же никак не пострадает от такого решения, поскольку импорт этого угля в целом был помощью Северной Корее, которая теперь лишилась одного из самых важных источников иностранной валюты.

Китайские чиновники, тем не менее, заявили о том, что запрет на импорт никак не повлияет на действия Северной Кореи по разработке ядерного оружия, так как режим Ким Чен Ына будет действовать в прежнем ключе, до тех пор пока не будет чувствовать себя в безопасности. Поэтому необходимо возобновить переговоры и "сломить негативный цикл по ядерной проблеме", сказал министр иностранных дел КНР Ван И.

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Как добавляет Bloomberg, призыв Китая к новой инициативе контрастирует с более воинствующим тоном Вашингтона.

Президент Дональд Трамп, который во время своей кампании сказал, что может вести переговоры с Ким Чен Ыном, в этом месяце пообещал разобраться с Северной Кореей. Он также призвал Китай действовать жестче. США размещают систему обороны под названием THAAD в Южной Корее - шаг, который также потенциально ставит под угрозу военный потенциал Пекина.

В ноябре 2016 г. Совбез ООН также принял резолюцию, согласно которой Северная Корея не должна иметь возможность экспортировать более 7,5 млн тонн угля в год или заработать на этом более $400 млн. Неясно, какой именно из этих показателей уже был достигнут в этом году.

Китай обычно игнорировал все резолюции и старался не вредить своему соседу, сдерживая агрессивные действия других стран. В Пекине справедливо полагали, что усиление санкций или резкие заявления и действия могут привести к дестабилизации.

Но, судя по всему, даже у Китая терпение оказалось не безграничным. Кроме того, особого влияния КНР в Северной Корее так и не получила, а дальнейшее сопротивление призывам США может закончиться тем, что в дестабилизации будет обвинен именно Китай.

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Вернет ли этот запрет Пхеньян за стол переговоров, пока неясно, но почти наверняка потеря самого крупного источника внешнего финансирования приведет к политическому хаосу в коммунистической стране.