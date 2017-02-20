Валюта нал
USD 322.50 322.70
RUB 5.51 5.54
EUR 342.50 343.50
Валюта бирж
USD/KZT
319.19
-0.002%
EUR/KZT
339.01
+0.000%
RUB/KZT
5.5
+0.004%
EUR/USD
339.01
+0.000%
EUR/CHF
339.01
+0.000%
EUR/JPY
339.01
+0.000%
GBP/USD
397.77
-0.005%
USD/CHF
319.19
-0.002%
USD/JPY
319.19
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
319.19 339.01 5.5
-0.002% +0.000% +0.004%
Рынки
Нефть Brent
56.16
+0.009%
Нефть WTI
53.71
+0.007%
Золото
1239.1
-0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1077
-0.029%
Жилье Астана
1037
+0.015%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.16 53.71 1239.1
+0.009% +0.007% -0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Экономика Северной Кореи подверглась удару со стороны Китая

20.02.2017 15:56   795   0

В субботу Китай официально остановил импорт угля из Северной Кореи, сообщает vestifinance.ru.

Запрет был введен через шесть дней после испытания северокорейской баллистической ракеты, которое Совбез ООН расценил как нарушение своих резолюций. 

Для экономики Северной Кореи, которая в последние годы не выходит из кризиса, находясь на грани коллапса, это очень мощный удар. На уголь приходилось 34-40% экспорта страны в последние годы, и почти весь он отправлялся в Китай. Некоторые эксперты считают, что на продажи угля в прошлом году пришлось более половины всего экспорта Северной Кореи и около одной пятой от общего объема торговли.

Китай же никак не пострадает от такого решения, поскольку импорт этого угля в целом был помощью Северной Корее, которая теперь лишилась одного из самых важных источников иностранной валюты.

Взаимная торговля РК со странами ЕАЭС упала на 16,8%...
В январе-декабре 2016 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила – $13 583,5 млн, что на 16,8% меньше, чем в ян...

Китайские чиновники, тем не менее, заявили о том, что запрет на импорт никак не повлияет на действия Северной Кореи по разработке ядерного оружия, так как режим Ким Чен Ына будет действовать в прежнем ключе, до тех пор пока не будет чувствовать себя в безопасности. Поэтому необходимо возобновить переговоры и "сломить негативный цикл по ядерной проблеме", сказал министр иностранных дел КНР Ван И.

Взаимная торговля РК со странами ЕАЭС упала на 16,8%

Как добавляет Bloomberg, призыв Китая к новой инициативе контрастирует с более воинствующим тоном Вашингтона.

Президент Дональд Трамп, который во время своей кампании сказал, что может вести переговоры с Ким Чен Ыном, в этом месяце пообещал разобраться с Северной Кореей. Он также призвал Китай действовать жестче. США размещают систему обороны под названием THAAD в Южной Корее - шаг, который также потенциально ставит под угрозу военный потенциал Пекина.

Материалы по теме

Взаимная торговля РК со странами ЕАЭС упала на 16,8%

Джанет Йеллен заявила о готовности ФРС повысить ставку

Сенат США утвердил Стивена Мнучина на пост министра финансов

Джанет Йеллен представит полугодичный отчет о монетарной политике США

МВФ прогнозирует рост экономики Казахстана в 2017 году

В ноябре 2016 г. Совбез ООН также принял резолюцию, согласно которой Северная Корея не должна иметь возможность экспортировать более 7,5 млн тонн угля в год или заработать на этом более $400 млн. Неясно, какой именно из этих показателей уже был достигнут в этом году.

Китай обычно игнорировал все резолюции и старался не вредить своему соседу, сдерживая агрессивные действия других стран. В Пекине справедливо полагали, что усиление санкций или резкие заявления и действия могут привести к дестабилизации.

Но, судя по всему, даже у Китая терпение оказалось не безграничным. Кроме того, особого влияния КНР в Северной Корее так и не получила, а дальнейшее сопротивление призывам США может закончиться тем, что в дестабилизации будет обвинен именно Китай. 

Джанет Йеллен заявила о готовности ФРС повысить ставку

Вернет ли этот запрет Пхеньян за стол переговоров, пока неясно, но почти наверняка потеря самого крупного источника внешнего финансирования приведет к политическому хаосу в коммунистической стране.

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    77

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    85

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    158

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    68

Цифра дня
11,1
трлн тенге
прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году
Цитата дня
Банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды
Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное