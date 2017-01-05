Инфляция еврозоны достигла максимума за 4 года

Такой рост указывает на то, что инфляция в странах ЕС оказалась на высшем уровне с сентября 2013 г. на фоне роста цен на энергоносители.



По сообщению Eurostat, потребительские цены увеличились на 0,6% в ноябре на ежегодной основе, основанием для ноябрьского роста также стали увеличившиеся цены на энергоносители. В то же время цены на энергоносители с ноябрьского снижения на 1,1% в декабре перешли к росту на 2,5%.



Данные по инфляции должны ослабить опасения со стороны чиновников Европейского центрального банка.



ЕЦБ, напомним, продолжает осуществлять мягкую монетарную политику в попытке достичь целевого показателя в 2% инфляции. В прошлом месяце регулятор решил расширить программу количественного смягчения по крайней мере до конца декабря 2017 г.



Кроме того, свежие показатели индекса деловой активности должны добавить оптимизма чиновникам ЕЦБ. По данным IHS Markit, сводный PMI 19 стран еврозоны в декабре вырос до самого высокого значения с мая 2011 г. - 54,4 пункта.