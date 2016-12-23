Иран собирается расширить отношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил в пятницу в Бишкеке президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым, передают РИА Новости.

Роухани прибыл в Бишкек с двухдневным визитом в четверг поздно вечером. В столице Киргизии он также проведет переговоры с премьер-министром республики Сооронбаем Жээнбековым и примет участие в работе киргизско-иранского бизнес-форума. Во время визита запланировано подписание ряда совместных киргизско-иранских документов.

"Иран собирается расширить отношения с ЕАЭС и хочет добиться свободной торговли с этим союзом", — заявил Роухани.

По словам иранского президента, он надеется, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече глав государств ЕАЭС 25 декабря в Москве.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани посетил с рабочим визитом Казахстан, где провел встречу с Нурсултаном Назарбаевым.