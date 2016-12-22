Казахстан продолжает терять свои позиции в ЕАЭС

За 10 месяцев 2016 года товарооборот РК со странами экономического союза упал на 20%, экспорт - на 25%, сообщает Finprom.kz.

Казахстан теряет интерес к Евразийскому экономическому союзу. По итогам 10 месяцев текущего года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС сократился на 20% по сравнению с уровнем годом ранее и составил менее $11 миллиардов. Это минимальный объем торговли РК в рамках ЕАЭС не только с начала его функционирования, но и раньше - с периода образования ТС.

Объем казахстанского экспорта в государства-участники экономического союза падает быстрее, чем импорт в РК. За январь-октябрь 2016 года Казахстан продал продукции членам ЕАЭС чуть больше, чем на $3 миллиарда. Это на 25% ниже стоимости экспорта за аналогичный период в 2015 году.

Наибольшее сокращение поступлений в национальную экономику от экспорта в ЕАЭС за последний год наблюдается по продаже сырой нефти - за год ее было продано в Россию и Беларусь всего на $44 миллиона. Это в 14 раз меньше суммы выручки от продажи за январь-октябрь прошлого года (-$506 миллионов). Всего Казахстан в ЕАЭС экспортировал 174 тысячи тонн нефти против 2,3 миллиона тонн год назад.

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Реализация соединений редкоземельных металлов и радиоактивных элементов принесла Казахстану в этом году на $251 миллион меньше, чем в январе-октябре 2015 года. При этом в физическом выражении объем поставок был выше - на 872 тонны.

Экспорт золота за 10 месяцев 2016 года обеспечил поступление в экономику РК чуть больше $14 миллионов. Это в 13 раз или на $170 миллионов меньше суммы за январь-октябрь прошлого года.

Немного смягчить эффект от резкого падения экспорта смогло увеличение поступлений от продажи РК металлов. В частности, экспорт лома и отходов черных металлов странам ЕАЭС принес в текущем году $51 миллион, что на $24 миллиона больше, чем за январь-октябрь прошлого года.

Второй самый значительный рост экспортных поступлений в текущем году показала продажа проката из железа и нержавеющей стали на $377 миллионов. Это на $24 миллиона больше, чем год назад (или на 7%).

Экспорт изделий из черных металлов за 10 месяцев 2016 года составил почти $101 миллион, или на $19 миллионов больше, чем в январе-октябре 2015 года.

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