Казахстан продолжает вести торговлю в ЕАЭС себе в убыток

Казахстанские распродажи не интересны ЕАЭС. Несмотря на снижение цен производителями, экспорт РК в страны содружества за год упал на 23,5%, сообщает Finprom.kz.

Казахстанские производители продолжают снижать цены на свою продукцию для партнеров из стран ЕАЭС, однако эти меры не помогают восстановить рост экспорта.

В январе-декабре 2016 года цены готовых товаров, экспортируемых в страны ЕАЭС, были на 1% ниже уровня 2015 года, сырья - на 8% ниже, выросла лишь стоимость полуфабрикатов - на 2,8%.

При этом цены импортных поступлений из стран ЕАЭС в Казахстан выросли по всем категориям: стоимость сырья за год выросла на 14,7%, на полуфабрикаты - на 9,5%, на готовые товары - на 14%.

Снижению стоимости экспорта казахстанских товаров способствовал комфортный уровень валютного курса тенге, находящийся в условиях свободно-плавающего режима. На конец 2016 года индекс реального обменного курса тенге по отношению к доллару США составлял 59,8%, по отношению к российскому рублю - 89,9%.

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На уровнях перепроданности тенге держится на протяжении последних двух лет, инициаторы ослабления нацвалюты считали, что девальвация тенге даст казахстанским производителям опору для противостояния дешевому импорту (особенно из России), снизив стоимость производства, и повысит конкурентоспособность казахстанских товаров на внешних рынках.

Однако, статистика торговли свидетельствует, что данная стратегия не оправдала свои ожидания.

За 2016 год Казахстан экспортировал в страны ЕАЭС товаров и продукции на сумму $3,9 миллиардов, что на 23,5% ниже уровня 2015 года.

Поступления импорта в РК, правда, также сократились - на 13,7% до $9,7 миллиардов, однако импорт ЕАЭС по-прежнему превышает объемы экспорта.

В настоящее время правительство РК реализует в стране план Третьей модернизации. Одна из задач данного плана - индустриализация с упором на развитие конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях. К 2025 году правительство РК должно увеличить объем несырьевого экспорта в два раза.

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Для решения этой задачи при правительстве создается Совет по экспортной политике, в который должны войти представители бизнес-сообщества. До 1 сентября текущего года правительство совместно с акимами и бизнесом должно разработать единую экспортную стратегию.