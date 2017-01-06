Марин Ле Пен пообещала отказаться от евро во Франции

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что собирается отказаться от обращения единой европейской валюты в стране и деноминировать государственный долг в новой национальной валюте.

В кулуарах пресс-конференции в Париже Ле Пен сказала журналистам, что "все больше и больше граждан понимают, что экономики стран Европы были задушены евро".



Перед тем как отказаться от евро, Ле Пен пообещала провести референдум по вопросам отношений Франции и Евросоюза. Такое голосование, по словам политика, она проведет в течение шести месяцев после победы на выборах.



"Национальная валюта может быть связана с единой валютой", - добавила она, не вдаваясь в подробности по поводу связи между валютами. Ле Пен напомнила, что до введения евро в 1999 г. на территории ЕС действовала другая валюта - ECU (европейская валютная единица), которая использовалась для бухгалтерского учета и операций.