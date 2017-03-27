Moody's: РК демонстрирует устойчивость к снижению цен на нефть

Казахстан (Baa3 "негативный") испытывает трудности в связи с падением цен на нефть с ценовых максимумов, отмечавшихся в середине 2014 года, указывается в отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, передает Interfax.kz.

Также аналитики агенства сравнили экономическую ситуацию в Казахстане и Азербайджане в условиях низких цен на нефть. В отчете говорится, что страны обладают примерно схожей структурой экономики, которая основана на экспорте сырья. Однако более высокая диверсификация экономики Казахстана по сравнению с азербайджанской экономикой, более сильные государственные институты и более низкий уровень долга обуславливают более высокую устойчивость Казахстана к давлению негативных факторов.

Темпы роста экономики и наполняемость бюджета обеих стран в сильной степени зависят от доходов от экспорта углеводородов, при этом Азербайджан более уязвим к снижению нефтяных цен, чем Казахстан, поскольку он добился большего прогресса в области улучшения своего бизнес-климата и устранения других структурных препятствий на пути экономического роста.

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Аналитики отмечают, что переход к плавающему курсу тенге и быстрое принятие мер для предотвращения роста инфляции позволили Казахстану лучше справиться с последствиями падения цен на нефть.

При этом по сравнению с Азербайджаном в РК более высокий объем банковских активов, а количество токсичных кредитов невелико.

Согласно Ranking.kz, на конец прошедшего года банки сумели снизить долю плохих кредитов (просрочка более 90 дней) в своем портфеле до 6,7% с 8%.