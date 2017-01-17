МВФ прогнозирует рост глобальной экономики и цен на нефть

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз средней цены на нефть на 2017 год - на $0,6 до $51,2 за баррель, следует из обновленного прогноза фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

В 2018 году МВФ ожидает среднюю цену на нефть на уровне $53 за баррель.

В октябре МВФ значительно улучшил прогноз средней цены на нефть: на 2016 год — почти на $7 до $42,96 за баррель, на 2017 год — почти на $9 до $50,64 за баррель.

Очередную корректировку прогноза фонд объясняет «повышением цен на нефть после соглашения между членами ОПЕК и несколькими другими крупными производителями об ограничении предложения», а также лучшими перспективами роста в экономике Китая — одного из главных потребителей «черного золота» в 2017 году, сообщает Росбатл.

МВФ также ожидает роста глобальной экономики.

Экономическая активность как в странах с развитой экономикой, так и в СФРРС (страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны), по прогнозам МВФ, ускорится в 2017–2018 гг., мировой рост, как ожидается, составит 3,4% и 3,6% соответственно, то есть вновь остается без изменений по сравнению с октябрьскими прогнозами.



Темпы роста мировой экономики на 2016 г., по текущим оценкам МВФ, составили 3,1%, что соответствует прогнозу от октября 2016 г.



Согласно текущему прогнозу рост в развитых странах составит 1,9% в 2017 г. и 2,0% в 2018 г., что соответственно на 0,1 и 0,2 процентного пункта выше, чем в октябрьском прогнозе МВФ. Как отмечалось, этот прогноз сопряжен с особенно высокой неопределенностью из-за возможных изменений курса политики США при будущей администрации, сообщают Вести.

Темпы роста мировой экономики в 2017 году ускорятся до 2,7%