PwC рассмотрело возможности роста на развивающихся рынках

Центр PwC по исследованию растущих рынков выпустил свой ежегодный отчет под названием «Успех на развивающихся рынках» (Winning in maturing markets) за 2017 год. В нем рассматриваются возможности роста на развивающихся рынках в эпоху замедленного улучшения состояния экономики и усиливающейся политико-экономической неопределенности в развитых странах мира.



В отчете представлены результаты анализа возможностей роста в шести основных секторах: сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, промышленном производстве, розничной торговле, финансовых услугах, а также секторе транспорта и связи. При этом особое внимание уделено ряду бизнес-компетенций, которые необходимо развивать в компаниях, стремящихся преуспеть на этих рынках.



Эпоха растущих рынков продолжается

Растущие рынки следует считать скорее зрелыми, нежели волатильными по своему характеру. При этом различные рынки развиваются по своему особому пути в направлении стабильности и долгосрочного процветания. Несмотря на недавнюю стагнацию роста реального ВВП в результате воздействия внутренних и внешних факторов (включая внутреннюю и внешнюю политику, падение мировых цен на сырьевые товары, спекуляции вокруг повышения процентных ставок и плачевные последствия экологических катастроф), в ближайшие пять лет доля растущих рынков в увеличении реального ВВП по-прежнему будет расти и к 2021 году составит почти 65 % Доклад «Перспективы мировой экономики», Международный валютный фонд, октябрь 2016 г..



Возможности, характерные для растущих рынков

Чтобы реализовать имеющиеся широкие возможности роста, организациям необходимо лучше разобраться в изменениях, отражающихся на рыночной конъюнктуре и условиях ведения операционной деятельности, в частности в этих шести основных секторах, которые имеют первостепенное значение для сбалансированного развития экономики и человеческого потенциала в ближайшем будущем.



Сельское хозяйство

Обеспечение устойчивого роста в сельскохозяйственном секторе крайне важно для растущих рынков, где именно сельское хозяйство выступает в качестве основного средства существования. На самом деле подавляющее большинство мировых трудовых ресурсов, задействованных в сельском хозяйстве (более 90 %), по-прежнему приходится на долю развивающихся стран Business Monitor Intelligence, 2016 г.. Возможности роста в сельском хозяйстве связаны с производством (позволяют фермерам повысить эффективность и урожайность) и потреблением (учет постоянно изменяющихся предпочтений потребителей в еде и напитках).



Здравоохранение и образование

В связи с необходимостью восполнить большой недостаток ресурсов и инфраструктуры затраты на здравоохранение на растущих рынках до 2022 года, как ожидается, будут расти на 10,7 % в год. Для сравнения: в развитых странах этот показатель будет ниже и составит 3,7 % в год. Годовой объем расходов к 2022 году на растущих рынках может достичь 4 трлн долларов США Отчет «Скачок в развитии систем здравоохранения на развивающихся рынках» (Health Systems Leapfrogging in Emerging Economies), Всемирный экономический форум, январь 2014 г., что создаст новые возможности для компаний, занимающихся медико-биологическими науками, производителей медицинских приборов, фармацевтических компаний и курьерских служб.



Цифровые системы здравоохранения – развивающийся сектор мировой экономики. В 2014–2015 гг. размер инвестиций в сектор составил 13 млрд долларов США Рейтинг финансирования цифровых систем здравоохранения, составленный организацией StartUp Health (StartUp Health Insights, Digital Health Funding Ranking), 2015 и 2016 гг.. Неудивительно, что внедрение технологических решений, как ожидается, будет набирать обороты, так как растущие рынки будут искать дешевые и менее трудозатратные варианты устранения существующих недостатков.



Промышленное производство

Сегодня на долю растущих рынков приходится почти 60 % мирового объема промышленного производства на базе технологий низкого и среднего уровня сложности. Еще более примечательна скорость увеличения доли этих рынков в сегменте производства на базе высоких технологий, которая составила почти 50% прироста производства в мире. Внедрение новых производственных технологий и изменение динамики затрат, как ожидается, продолжат оказывать влияние на конкурентоспособность в ближайшие годы.



Розничная торговля и потребительские товары

Потребление на внутреннем рынке – один из ключевых факторов развития растущих рынков благодаря увеличению доли среднего класса, для которого более характерна готовность платить за качество и полезность. Это в свою очередь приводит к расширению возможностей в секторе, особенно в сегменте продуктов, не относящихся к товарам первой необходимости (например, одежда, развлечения, досуг и автомобили). Вплоть до 2010 года в странах с растущим рынком жило 46 % представителей мирового среднего класса, однако в 2020 году этот показатель приблизится к 70 %, а к 2030 году – к 80 % Отчет «Рост среднего класса: мировой прогноз и возможности роста» (Rising Middle Class – Global Outlook and Growth Potential), PwC и Switzerland Global Enterprise, апрель 2015 г..



Финансовые услуги

Расширение доступа домохозяйств к финансовым услугам станет ключевым фактором внутреннего роста на развивающихся рынках. Этому будут способствовать инвестиции в технологии, имеющие первостепенное значение для повышения доступности финансовых услуг; альтернативные способы оплаты, например безналичные операции; выход на рынок нетрадиционных игроков, таких как мобильные операторы и компании, занимающиеся интернет-торговлей.



Транспорт и связь

Транспортное сообщение и связь – основа роста в любой стране, но на многих мировых рынках масштабы и качество транспортной и коммуникационной инфраструктуры не соответствуют уровню, необходимому для обеспечения и поддержания высоких темпов роста. Это открывает большие возможности для выхода в такие сегменты, как улучшение автодорожного сообщения, расширение объема комплексных логистических услуг, а также распространение мобильной связи и интернета в городских и сельских районах на развивающихся рынках.



Ресурсы, необходимые для достижения успеха

В отчете также описаны ресурсы, необходимые для работы в сложных условиях ведения бизнеса и в институциональном вакууме, что характерно для растущих рынков. Компаниям необходимо будет разработать гибкие бизнес-модели, которые лучше всего подходят для местного рынка, и при этом развивать новые компетенции на базе операционной эффективности, инноваций и качественного выхода на рынки.



Дэвид Вийератне, руководитель Центра PwC по исследованию растущих рынков, отметил следующее: «С наступлением 2017 года становится очевидно, что растущие рынки стоят на пороге новой эпохи лидерства в мировом росте: по прогнозам, к 2021 году рост ВВП на этих рынках в абсолютном выражении почти в два раза превысит показатели развитых стран и составит 65% от мирового роста в ближайшие пять лет. Это приведет к появлению значительных возможностей у участников частного сектора, которые хотят создавать ценность и приносить пользу миллиардам людей, которые, как ожидается, станут представителями среднего класса на развивающихся рынках».

