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Рост экономики Германии в IV квартале увеличился на 0,4%

23.02.2017 15:16   180   0

Экономика Германии в IV квартале выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), сообщает Vestifinance.ru.

Темпы роста замедлились по сравнению с 0,1% в июле-сентябре. Динамика ВВП совпала с предварительной оценкой и ожиданиями аналитиков.

ВВП Германии увеличился на 1,2% после роста на 1,5% в III квартале в годовом выражении.

Экспорт из Германии в IV квартале вырос на 1,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, а импорт увеличится на 3,1%. Внешняя торговля отняла 0,4 процентного пункта от роста ВВП.

Государственные расходы поднялись на 0,8%, прибавив 0,2 п.п. к росту. Власти Германии тратят миллиарды евро на размещение и интеграцию более 1 млн беженцев, прибывших в страну с начала 2015 г.

Инвестиции в строительство выросли на 1,6% в IV квартале. Растущее население Германии, повышение безопасности рабочих мест и рекордно низкие процентные ставки способствуют буму на рынке недвижимости.

 

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