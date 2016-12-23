Saxo Bank: Грядущий год может потрясти мировую экономику

Грядущий 2017 год может потрясти мировую экономику. Аналитики старейшей инвестиционной компании Saxo Bank прогнозируют дальнейшее укрепление доллара, рост ВВП Китая до отметки в 8% за счет подъема в секторе услуг, а также увеличение цены на нефть до $60 за баррель.

Джон Харди, главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank

- В начале этого года Китай был основным источником неопределенности для мировых финансовых рынков. Каково ожидание по ситуации в КНР в следующем году?

- Мы ожидаем, что главный «приятный сюрприз» может преподнести Китай, где темпы экономического роста превзойдут ожидания. Мы прогнозируем 8% с учетом интервенций, а также постепенное раскрытие потенциала производительности труда. Китай уже перестроил свою производственную сферу и теперь нацелен на технологии. Горизонтальная интеграция себя исчерпала, пришло время встраиваться в мировую экономику по вертикали, за счет технологий.

В Китае наблюдается рост инфляции. Это ярко видно по показателям Шанхайской биржи. Мы видим, что цены производителей в Китае растут очень быстрыми темпами. После 4-летнего периода дефляции мы видим сейчас разворот и направление на инфляцию. Это может сказаться на растущих рынках, если они будут выдерживать высокие цены на товарно-сырьевые ресурсы.

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Сейчас наблюдается большое давление на китайскую валюту, направленное на девальвацию японской иены, тогда как усилия Китая направлены на укрепление своей валюты. Это будет означать использование Китаем своих запасов. А запасы китайского Центробанка опять снижаются быстрыми темпами. Сейчас с $4 трлн запасы снизились до уровня $3 трлн.

- Какова ситуация на валютном рынке России и Казахстана?

- В России и Казахстане наблюдается схожая ситуация. Здесь значительную роль играет стоимость нефти, которая с $110–112 за баррель в 2014 году снизилась до менее чем $40 за баррель в начале текущего года, а затем поднялась до $55,13 под конец этого года. Аналогично этому коррелируется и курс рубля. Стоит отметить, что Россия сейчас способна снова укреплять свои запасы. Но во многом это зависит от того, как поведет себя в дальнейшем цена на нефть. Даже если ситуация с ценой на нефть будет хотя бы чуть-чуть лучше, чем сейчас, Россия столкнется со сложностями формирования своего федерального бюджета. Сейчас мы видим, что Россия продает 19,5% акций государственного нефтяного гиганта «Роснефть» консорциуму в составе компании Glencore и Катара. Сумма сделки оценивается в 10,5 млрд евро ($11,3 млрд), и Россия в результате ее заключения получит столь необходимые ей валютные средства на закрытие дыр в своем федеральном бюджете.

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Что касается рубля, то, поскольку в ценных бумагах рубль дает доходность гораздо выше, чем доллар, 2016 год был невероятно положительным для держателей депозитов в рублях и держателей ценных бумаг, деноминированных в рублях, по сравнению с такими же инструментами в долларах. Однако мы не думаем, что рубль в дальнейшем будет сильно укрепляться. Скорее всего, России придется включить печатный станок, для того чтобы справиться со своим бюджетным дефицитом.

Направление тенге можно считать достаточно схожим с положением рубля. Сейчас ситуация такая, что рубль подошел к своему потенциальному укреплению. То же самое происходит и с казахстанским тенге. Поскольку Казахстан провел девальвацию своей валюты, в любой момент, когда обменный курс станет выше, к примеру если нефть поднимется еще на пару долларов за баррель, это приведет к укреплению тенге в определенной степени. Ваш Центробанк с удовольствием, я думаю, подрежет процентные ставки, чтобы поддержать устраивающую его ситуацию обмена курса тенге. Но нельзя забывать и о том, что в Казахстане процентные ставки и инфляция довольно высокие. Это означает, что будет определенный дрифт в нижнюю сторону с течением времени. Если через год, нефть вернется на определенный уровень, найдет свой баланс, то, я думаю, к концу следующего года обменный курс будет на уровне 350 тенге. Но риски есть, что перескок будет за 400 тенге/доллар, если еще раз произойдет снижение цен на нефть.

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- Что можно сказать о валютном соотношении евро/доллар. Каковы на следующий год риски, которые могут повлиять на позицию европейской валюты?

- Если сравнивать европейские валюты с долларом, то мы видим, что здесь больше рисков на политическом фронте. Давление оказывают сразу несколько факторов: победа Дональда Трампа на выборах в США и референдум Великобритании по Brexit. Это одна из причин, почему столь агрессивную политику выбрал на последней встрече европейский Центробанк. Они исходят из этих политических рисков, которые ожидаются в 2017 году. В частности, свою роль должны сыграть предстоящие в следующем году выборы в европейских странах. Во Франции, возможно, выиграет Франсуа Фийон, а не г-жа Марин Ле Пен. Также большой вопрос заключается в том, как пройдут выборы в Нидерландах. И, конечно же, очень важны выборы в Германии в октябре 2017 года.

В более долгосрочном плане Европе необходимо решить, переходить ли к общему долгу или решать ситуацию с индивидуальными долгами стран, входящих в Европейский союз. Особенно это важно в области фискальной политики, поскольку, на наш взгляд, перед евро может встать вопрос существования как единой валюты Евросоюза.

- Если кратко подвести итоги, получается, что доллар ожидает укрепление?

- Да, доллар будет укрепляться. Все будет зависеть от того, насколько жесткую политику будет вести администрация президента Трампа.

Японская иена, скорее всего, дойдет до своей низшей точки в тот момент, когда доллар дойдет до своей самой высокой точки в течение этого года.

Евро, скорее всего, будет снижаться в начале 2017 года, а затем, возможно, уйдет ближе к точке паритета с долларом. В США планируются серьезные программы по поддержанию роста американской экономики. Но я считаю, что соотношение доллара/евро обязательно перейдет точку равновесия. Кроме того, не забываем, что ЕЦБ продолжает печатать деньги. Станок не останавливается. Они уже объявили о том, что в следующем году будет дополнительно введено 720 млрд евро.

Но в целом 2017 год можно считать критически важным для Европы.

Британский фунт стерлингов, мы считаем, займет более низкую позицию по отношению к евро, поскольку в ситуации политического хаоса в Европе Brexit представляет большую проблему. И теперь британский фунт стерлингов стал очень дешевым.

Оле Слот Хансен, глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке

- 2016 год уже продемонстрировал, как на товарно-сырьевые рынки оказывают влияние существующие политические риски. С вашей точки зрения, ожидается ли аналогичное давление в следующем году?

- Да, здесь оказывают влияние сразу несколько моментов: выборы Дональда Трампа и его первые 100 дней на посту президента, Brexit, договоренность достигнутая картелем ОПЕК. Больше всего эти риски оказали влияние на нефть, а также на промышленные и ценные металлы. Последние два месяца на рынке металлов можно наблюдать следующую картину: они фактически приперты к стене. На сырьевом рынке от неожиданной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США выиграла в первую очередь медь. Цены на металл стремительно выросли, поскольку Трамп обещал потратить миллиарды долларов на инфраструктуру, а это означает бешеный спрос на медь, чего ей так не хватало с момента последнего посткризисного инвестиционного бума в Китае в 2009 году. В ходе 2017 года рынок начнет понимать, что новому президенту будет сложно реализовать все обещанные инвестиционные проекты и спрос на медь так и не вырастет. Столкнувшись с растущим недовольством у себя дома, он будет вынужден усилить протекционизм и ввести торговые барьеры, которые сулят проблемы для развивающихся рынков и Европы.

Темпы роста мировой экономики начнут снижаться, а китайский спрос на промышленные металлы будет угасать. А все потому, что на этот раз Китай ориентируется не на строительство бесполезной инфраструктуры, а на стимулирование потребления. Нисходящая динамика на рынке меди будет подобна вечному двигателю, поскольку запасы этого металла, скопившиеся за годы «финансиализации» меди в Китае, окажутся выброшенными на рынок. Как только цены на высококачественную медь пробьют линию тренда, вернувшись к уровням 2002 года ($2 за фунт), шлюзы откроются и начнутся массовые спекулятивные распродажи (особенно в Китае), которые смоют медь еще ниже, к минимумам финансового кризиса 2009 года в $1,25 за фунт.

- Что ожидается на рынке нефти?

- В настоящий момент 800 млн баррелей нефти находится под фьючерсами. Такую позицию выдерживают по нефтяным рынкам основные трейдеры. Они специально занимают очень длинные позиции по нефти в ожидании роста цен. Спекулятивная позиция такого размера еще никогда не занималась трейдерами и фондами. Эти 800 млн баррелей во фьючерсах могут серьезным образом повлиять на цены. Если произойдет резкое изменение по фактическим ценам на нефть, то эта большая позиция, занимаемая во фьючерсах, может повлиять на фактическую цену на нефть в пределах от $5 до 10 за баррель. По сути, инвесторы во всем мире сейчас полностью сели на скоростной поезд, но страны ОПЕК и страны, не входящие в картель, должны успевать прокладывать перед этим поездом рельсы. Иначе всех ожидает большая катастрофа.

Но сейчас можно с уверенностью сказать, что дно мировых цен на нефть уже было достигнуто и от него идет отталкивание. Хотя, мне кажется, на данном этапе, на конец 2016 года, очень сложно прогнозировать, поскольку нам всем в первую очередь нужно увидеть, насколько задекларированные снижения по добыче нефти будут исполнены и как будет развиваться ситуация, в частности, в трех странах: США - со сланцевой нефтью, с изменением уровня добычи нефти в Ливии и Нигерии.

На сегодняшний день рынок очень серьезно зависит от заявленного снижения добычи нефти странами ОПЕК и странами, не входящими в картель. В любом случае прогнозируется увеличение добычи сланцевой нефти в США во второй половине следующего года. Если в течение нескольких ближайших недель пройдет новость о том, что в Ливии принято решение увеличить добычу, то это, скорее всего, будет на уровне, на который обещала снизить у себя добычу Россия. Это вообще сразу же ставит под сомнение вопрос о заявленных снижениях уровней добычи нефти. Хотя есть ожидания, что Саудовская Аравия может снизить больше, чем она заявила, чтобы справиться с неконтролируемой добычей в Ливии.

Для того чтобы получить большую ясность, необходимо увидеть результаты первого квартала 2017 года. Мы считаем, что в следующем году нефть будет торговаться ближе к $60. На сколько она поднимется, будет зависеть от того, как в реальности будет развиваться ситуация с фактическим спросом.

- Понятно, что объемы добычи на Кашагане по сравнению с мировыми – это капля в море. Но повлияет ли увеличение добычи на Кашагане на баланс мирового спроса и предложения?

- Если заявленные темпы добычи будут продолжаться в течение следующего полугодия, то, несмотря на небольшие объемы, это все равно будет заметно и приведет к определенным изменениям на рынке. Но напомню: Казахстан заявлял, что он также будет снижать добычу. Хотя очевидно, что на самом деле заявления, сделанные всеми странами, добывающими нефть, не входящими в ОПЕК, являются скорее символическими. Единственным исключением из стран, не входящих в картель, является уровень добычи в России.