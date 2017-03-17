Шотландия собирается отказаться от фунта

Шотландия может отказаться от валютного союза с остальной частью Соединенного Королевства, если обретет независимость, передает Vestifinance.ru.

Алекс Салмонд, который подал в отставку с поста первого министра после проигрыша по итогам референдума о независимости в 2014 г., сказал, что он открыт для изменения своего мнения о том, что лучшим вариантом после обретения независимости является валютный союз между Шотландией и остальной частью Великобритании, заявил он в интервью Financial Times.

Он исключил возможность присоединения к евро, но предположил, что Шотландия может ввести новую валюту либо свободно плавающую, либо привязанную к фунту. Другой вариант, по его словам, состоит в том, чтобы использовать фунт стерлингов, до того момента пока не будет введена новая валюта.

Салмонд также добавил, что Шотландия будет стремиться остаться на европейском едином рынке после потенциального референдума в 2019 г., хотя ему придется оставить ЕС в рамках Brexit.

Придерживающаяся правых взглядов первый министр Шотландии Никола Старджен на этой неделе потребовала от британских властей провести второй референдум о независимости в конце 2018 г. или в начале 2019 г., однако премьер-министр Тереза Мэй заявила, что сейчас не время для такого голосования.