США рассматривают возможность выпуска 50- и 100-летних облигаций

Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC заявил о том, что его ведомство "очень серьезно" рассматривает вопрос эмиссии гособлигаций со сроком погашения в 50 и 100 лет.

"Пока мы не готовы сделать официальное заявление по поводу того, будет ли в дальнейшем осуществляться выпуск 50- или 100-летних облигаций.

Но при этом, я думаю, мы должны серьезно рассмотреть этот вопрос. Я уже начал обсуждать эту тему с сотрудниками в министерстве. Мы также обсудим этот вопрос с участниками рынков, инвесторами, различными людьми. Я думаю, это очень серьезный вопрос – можем ли мы занимать деньги сроком на 50 и 100 лет с небольшими процентами. На мой взгляд, Минфин США должен внимательно изучить это вопрос", - рассказал глава Минфина США.

Ценные бумаги Казначейства США — государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов США (Казначейством США) через действующее в его составе Бюро государственного долга. Это инструмент финансирования государственного долга. Выпускаются четыре вида казначейских ценных бумаг:

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Краткосрочные казначейские векселя, (Bills)

Среднесрочные казначейские облигации, (Notes)

Долгосрочные казначейские облигации, (Bonds)

Казначейские защищенные от инфляции облигации (TIPS).