Т. Сулейменов: Казахстан должен войти в 30-ку наиболее развитых государств

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщил, что Казахстану необходима новая модель экономического роста, поскольку с запланированными темпами развития страна может не успеть к обозначенному президентом сроку войти в число 30 наиболее развитых стран мира.

"У нас глобально стоит задача по вхождению в 30-ку наиболее развитых государств. Соответственно, для того чтобы двигаться в этом направлении, нам необходимо рассчитать те темпы роста, которые нам необходимы", - констатировал министр.

Он напомнил, что, по оценке МФВ, по итогам 2016 года ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составляет порядка 25 тысяч долларов на человека. Вместе с тем, чтобы войти в 30-ку наиболее развитых стран мира, Казахстану необходимо достичь показателя в 60 тысяч долларов на человека.

"Исходя из темпов экономического роста, которые складываются у нас сейчас, которые у нас есть в рамках прогноза социально-экономического развития на пять лет, мы с этой задачей можем не успеть. Так как у нас темпы закладываются порядка 3,5 процента в год. Мировая экономика растет также порядка трех процентов в год. Поэтому, для того чтобы выдержать эту конкуренцию и вырваться вперед, нам необходимо искать новые источники роста, новую модель роста", - подчеркнул Сулейменов.