Темпы экономического роста Китая в 2017 году могут составить 6,5%. Такой прогноз содержится в опубликованном в четверг докладе Академии наук Китая, передает ТАСС.

На фоне замедления темпов роста мировой экономики и некоторого ослабления национальной валюты КНР, говорится в докладе, в 2017 году общий объем внешнего товарооборота Китая может сократится на 5% до $3,53 трлн, а положительное сальдо составит порядка $471 млрд.

В документе есть и прогноз относительно индекса потребительских цен (CPI), который выступает ключевым показателем уровня инфляции в стране. По оценкам Академии наук Китая, в 2017 году он может составить порядка 2,3%.

По официальным данным, темпы роста ВВП Китая в 2015 году составили 6,9%, что является минимальным показателем с 1990 года. Таким образом, последние годы наблюдается тенденция замедления темпов роста китайской экономики. В 2010 году темпы роста ВВП были на уровне 10,4%, в 2011 году - 9,2%, а в 2012 году - 7,8%. По итогам 2013 года данный показатель замедлился до 7,7%, а в 2014 году - до 7,4%.

Индекс потребительских цен (CPI) в 2015 году увеличился на 1,4%. В 2014 году его рост составил 2% в годовом выражении.

Инфляция еврозоны достигла максимума за 4 года

Официальных данных за 2016 год пока нет. Согласно некоторым оценкам, темпы роста китайской экономики по итогам прошлого года составят порядка 6,5%, а индекс потребительских цен может быть в пределах 2,01%.