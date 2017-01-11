Темпы роста мировой экономики в 2017 году ускорятся до 2,7% на фоне ослабления факторов, сдерживавших экономическую активность в развивающихся странах-экспортерах сырья, при сохранении стабильного внутреннего спроса в развивающихся странах-импортерах сырья, сообщил Всемирный банк.



В 2016 году мировая экономика выросла на 2,3%, продемонстрировав минимальные темпы подъема за посткризисный период, отмечается в обзоре ВБ "Глобальные экономические перспективы".



Прогноз глобального экономического роста на 2017 год снижен экспертами ВБ на 0,1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с июньскими оценками. Прогноз на 2018 год также ухудшен на 0,1 п. п. - до 2,9%.



В 2019 году, по оценкам ВБ, темпы роста мировой экономики сохранятся на уровне 2,9%.

Прогноз на 2017 год ухудшен как для развитых государств, так и для стран с развивающейся экономикой. Так, в развитых странах экономический рост, как ожидается, составит 1,8% в текущем году (июньский прогноз - 1,9%), в странах с развивающейся экономикой - 4,2% (июньский прогноз - 4,3%). В 2018 году темпы роста составят 1,8% и 4,6% соответственно, прогнозируют в ВБ.



В прошлом году, по оценкам ВБ, экономический рост в развитых странах составил 1,6%, в развивающихся - 3,4%.



"Фискальное стимулирование в ведущих странах, особенно в Соединенных Штатах, может повысить темпы экономического роста сверх прогнозируемых на страновом и глобальном уровнях, хотя этому может препятствовать усиление протекционизма в торговле", - отмечается в обзоре.



Прогноз омрачается наличием неопределенности в отношении политики в ведущих странах, сообщили эксперты. В условиях длительной неопределенности может затянуться период медленного роста инвестиций, сдерживающий экономический рост в странах с низким, средним и высоким уровнями дохода.



"После наблюдавшегося на протяжении ряда лет разочаровывающего роста мировой экономики, радует появление признаков улучшения экономических перспектив, - отметил президент Всемирного банка Джим Ён Ким. - Сейчас нужно воспользоваться этой динамикой и нарастить объемы инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал. Это крайне важно для ускорения устойчивого и инклюзивного экономического роста, необходимого для искоренения крайней бедности".



Всемирный банк не изменил прогнозы для России по сравнению с ноябрьским докладом об экономике РФ. После сокращения ВВП на 0,6% в 2016 году эксперты ожидают его роста на 1,5%, 1,7% и 1,8% соответственно в 2017-2019 годах.

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ВБ также сохранил прогнозы роста ВВП США на 2017 и 2018 годы на уровне 2,2% и 2,1% соответственно. В 2019 году рост, как ожидается, составит 1,9%.



Прогноз роста экономики еврозоны на текущий год был снижен на 0,1 п. п. - до 1,5%, на 2018 год - также на 0,1 п. п., до 1,4%. В 2019 году ВВП еврозоны, как ожидается, увеличится на 1,4%.



В то же время ВБ улучшил оценку роста ВВП Японии на 2017 год с 0,5% до 0,9%, на 2018 год - с 0,7% до 0,8%. Прогноз на 2019 год предусматривает рост на 0,4%.



Прогнозы роста ВВП Китая на текущий и следующий год сохранены на уровне 6,5% и 6,3%. В 2019 году, по оценкам экспертов, экономика страны увеличится на 6,3%.