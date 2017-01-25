Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп формально вывел США из торгового договора о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), дистанцировав Америку от ее азиатских союзников на фоне роста влияния Китая в регионе.

Выполнив данное во время предвыборной кампании обещание о прекращении участия Америки в заключенном в 2016 году соглашении, Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ТТП, до этого включавшего 12 стран.

Трамп, который хочет поддержать обрабатывающую промышленность США, сказал, что будет стремиться к торговым сделкам с каждой страной в отдельности, что позволит Америке в 30-дневный срок разорвать договоренности, "если кто-то будет плохо себя вести".

"Мы положим конец возмутительным торговым сделкам, которые заставили всех уйти из нашей страны и заставили компании уйти из нашей страны", - сказал Трамп на встрече с лидерами профсоюзов в Белом доме.

Договор о ТТП, активно поддерживаемый американскими компаниями, был заключен администрацией экс-президента США Барака Обамы, однако Конгресс его не одобрил.

Обама стремился к заключению ТТП, в которое не вошел Китай, чтобы сформировать правила торговли в Азии до того, как это сделает Пекин, позволив США стать экономическим лидером региона в рамках "разворота к Азии" бывшего президента.

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Позиция Трампа в отношении торговли отражает растущее среди американцев мнение о том, что международные торговые соглашения вредят рынку труда США.

Также Трамп сказал, что вскоре планирует переговоры с лидерами Канады и Мексики для начала пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

Австралия и Новая Зеландия во вторник сообщили, что надеются спасти ТТП, побудив Китай и другие азиатские страны присоединиться к торговому соглашению после выхода из него США.