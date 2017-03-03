В России утвержден законопроект о запрете санкционных продуктов из ЕАЭС

Минфин внес в Госдуму законопроект о запрете оборота в России ряда товаров, поступающих из стран-членов Евразийского экономического союза, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в первую очередь закон коснется товаров, при ввозе которых уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличающимся от ставок таможенного тарифа союза.

По мнению авторов документа, такие меры помогут обеспечить единые условия оборота вне зависимости от используемых способов их поставки, видов сделок и других факторов.

Напомним, что Россия планировала запретить оборот в стране продуктов, поступающих из стран ЕАЭС, в том числе из Казахстана и Белоруссии. Соответствующий проект был подготовлен Минфином и одобрен 13 февраля. Согласно указу президента Владимира Путина от 6 августа 2014 года, в Россию запрещен лишь ввоз продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, — США, Канады, Австралии, стран ЕС.