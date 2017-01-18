В случае избрания президентом Марин Ле Пен обещает вернуть франк

Лидер правой французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен готова вернуть национальную валюту в случае избрания президентом в мае, передают Вести.

В своем недавнем выступлении она заявила, что государственные облигации вместо евро будут реденоминированы во франки. Предложение было сформулировано с использованием технических терминов.

Франк, по ее словам, будет восстановлен как "параллельная" валюта для официальных транзакций и будет использоваться наряду с евро в версии систем ("валютная змея" и механизм образования валютного курса), которые существовали в 1970-х и 1980-х гг. Эти схемы объединяли европейские валюты, но часто приводили к кризисам. По крайней мере Франция регулярно девальвировала франк.

Инвесторы мгновенно разглядели истинные цели этой инициативы. Нет особого смысла возвращать национальную валюту, если вы не хотите получить возможность ее девальвировать. Нет особого смысла в реденоминировании государственных облигаций во франки, если вы не хотите заплатить кредиторам меньше, чем они ожидают. Это технически можно будет считать дефолтом, уверены в Moody’s.

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Если это все же произойдет, то Европе грозит грандиозный финансовый кризис. В конце концов, если Франция решит девальвировать свою валюту, что помешает сделать то же самое итальянцам и грекам?

Чтобы представить масштаб потенциального спада, следует вспомнить конец 1990-х гг. и эпоху конвергенции. По мере приближения к введению евро инвесторы понимали, что исчезает валютный риск при владении европейских облигаций. Поэтому для многих европейских стран стало намного дешевле занимать. В начале 1990-х гг. Италии приходилось платить за кредиты на 4 процентных пункта больше, чем Германии, а Франции - на более чем 1 процентный пункт.

Если валютные риски вернутся, то вновь возрастет различие между процентными ставками. Что-то похожее произошло во время кризиса евро в 2011-2012 гг., и лишь решительные шаги ЕЦБ смогли восстановить прежнюю ситуацию, отмечает британский журнал The Economist.

Если валюты вновь будут иметь плавающий курс, то потребуется значительная корректировка. С 1999 г. затраты на рабочую силу в расчете на единицу продукции во Франции взлетели на 32%, а в Германии - всего на 15%. Для того чтобы французским рабочим вернуть конкурентоспособность, потребуется девальвация на 12%.

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Если эта цифра кажется большой, то представьте, что произойдет, если план Лен Пен будет реализован. Инвесторы массово хлынут в безопасные германские государственные облигации. Они будут рады отрицательной доходности в 1-2% в обмен на более значительные убытки во французских активах. Восстановленный франк окажется под неимоверным давлением, так как инвесторы начнут хеджировать свои риски.

Для сдерживания наплыва предложений на продажу потребуется одна из трех вещей. Во-первых, французское правительство может продать активы в евро и купить собственные облигации. Но у него не так велики резервы для проведения этой политики. Во-вторых, французы могут поднять процентные ставки для привлечения капитала. Но это нанесет значительный ущерб экономике, чего явно не хочет Ле Пен. И третье: ЕЦБ может подключиться и приобрести французские облигации. Но он вряд ли пойдет на это, если Франция решила покинуть еврозону.

Все это может привести к невероятному хаосу. До тех пор пока вероятность победы Ле Пен невелика, колебания на рынках будут незначительными. Но если вероятность ее победы превысит 40% - готовьтесь к турбулентной весне.

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