В случае победы Ле Пен евро обвалится до 1$

Евро упадет до 15-летнего минимума, если Марин Ле Пен станет президентом Франции, передает Vestifinance.ru.

Курс единой валюты упадет до $1 или ниже после победы лидера "Национального фронта", считают 23 из 38 опрошенных Bloomberg аналитиков, при этом пятеро из них ожидают падения ниже $0,95. По мнению экспертов, евро отреагирует на победу Ле Пен столь стремительным снижением, поскольку кандидат-евроскептик обещает провести референдум о выходе из еврозоны и реденоминировать долг страны.

Если евро снизится до паритета с долларом впервые с 2002 г., это будет означать падение более чем на 7% с текущего уровня - около $1,08. Если же единая валюта достигнет уровня ниже $0,95, это будет означать падение примерно на 12%. Подобная реакция станет зеркальным отражением динамики фунта стерлингов после решения Великобритании покинуть Евросоюз и закрепит новую тенденцию, когда валюты принимают на себя удар от политических потрясений.

При проведении аналогичного опроса перед референдумом о Brexit в прошлом году большинство экономистов прогнозировали падение ниже $1,35 в случае голосования за выход из ЕС. Прогноз подтвердился после голосования, когда фунт снизился более чем на 10% до 31-летнего минимума в $1,3229.

Вероятность победы Ле Пен оценивается экономистами, опрошенными Bloomberg, лишь в 20%. В то же время шансы на победу независимого кандидата Эммануэля Макрона оцениваются в 61%.