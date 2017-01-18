Великобритания намерена покинуть единый европейский рынок

Финальные условия выхода Великобритании из Европейского союза должны быть одобрены обеими палатами британского парламента. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Лондоне с речью, посвященной стратегии выхода страны из ЕС.

Премьер подчеркнула, что голосование за выход из ЕС не означает отказа от «европейских ценностей». «Мы покидаем Европейский союз, но не Европу», – подчеркнула Мэй.

Она выразила надежду на «новое и равноправное партнерство с ЕС». Великобритания останется «лучшим другом и соседом для европейских партнеров», заверила она. «Мы ставим сохранение нашего драгоценного союза в основу всего, что мы делаем», – заявила глава правительства.

Brexit не был попыткой навредить ЕС или государствам-членам, отметила Мэй. По ее словам, основной из причин выхода Соединенного Королевства из Евросоюза стала острая иммигрантская проблема.

Премьер-министр подчеркнула, что страна должна взять под контроль иммиграционные потоки, в том числе и из стран ЕС. Таким образом, Великобритания намерена отказаться от европейского принципа свободного перемещения людей и рабочей силы.

Казахстан занял 48-е место в рейтинге инновационных экономик мира

По словам Мэй, Великобритания не может быть «наполовину в ЕС, а наполовину вне его», и, таким образом, ассоциированное членство страны в ЕС исключено.

В ходе переговоров с ЕС Лондон также намерен отказаться от членства Великобритании в «общем рынке» и подчинения европейским регулирующим органам. В то же время Мэй подчеркнула, что стремится к заключению новых соглашений о свободе торговли, как с ЕС, так и с другими странами.

По словам премьер-министра, выход из ЕС должен стать для Британии шагом на пути к тому, чтобы стать «более сильной, справедливой, единой и открытой миру» страной, чем ранее. Премьер-министр подчеркнула, что выход из Евросоюза может позволить Британии развивать более тесные отношения с другими странами мира, включая США, Канаду, Австралию, страны Азии и Африки.