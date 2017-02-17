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Взаимная торговля РК со странами ЕАЭС упала на 16,8%

17.02.2017 09:20   216   0

В январе-декабре 2016 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила – $13 583,5 млн, что на 16,8% меньше, чем в январе-декабре 2015 года, в том числе экспорт – $3 917,6 млн (уменьшился на 23,5%), импорт – $9 665,9 млн (меньше на 13,7%), сообщает МНЭ РК.

В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (33,4% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (25,7%), продукция химической промышленности (19%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (10,8%).

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование (25,8% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (16,8%), продукция химической промышленности (16,5%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (13,9%), металлы и изделия из них (12,5%).

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Цитата дня
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Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
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