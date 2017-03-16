Взаимная торговля РК со странами ЕАЭС выросла на 53,6%

В январе 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила – $1 198,8 млн, что на 53,6% больше, чем в январе 2016 года, в том числе экспорт – $367,4 млн (увеличился на 59,2%), импорт – $831,4 млн (рост на 51,3%), сообщило МНЭ РК.

В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (39,4% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (34,8%), продукция химической промышленности (13,6%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (6,8%).

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся минеральные продукты (24,7% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), машины и оборудование (21,9%), металлы и изделия из них (14,5%), продукция химической промышленности (14,2%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (11,8%).

Также МНЭ РК сообщила об объеме розничной торговли в Казахстане, в январе - феврале 2017 года объем розничной торговли составил 1 125,2 млрд тенге или 104,5% к уровню соответствующего периода 2016 года.

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Объем реализации товаров торгующими предприятиями за аналогичный период составил 665,8 млрд тенге или 113,9% к уровню соответствующего периода прошлого года. При этом, по предприятиям крупного сегмента (с численностью работающих свыше 100 человек) по отношению к январю - февралю 2016 года индекс физического объема розничной торговли составил 108%.

Объем розничной торговли индивидуальных предпринимателей, в том числе торгующих на рынках, занимает в общем объеме 40,8%, по сравнению с январем - февралем прошлого года их объем снизился на 6,6%.

В структуре розничной торговли преобладают непродовольственные товары (68,1% к общему объему розничной торговли). Розничная реализация непродовольственных товаров увеличилась на 11,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, продовольственных товаров уменьшилась – на 8%.

На 1 марта 2017 года объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 546,3 млрд. тенге, в днях торговли – 82 дня.

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе - феврале 2017 года приходится на г. Алматы (32%), г. Астану (10,7%), Карагандинскую (9,3%) и Восточно-Казахстанскую (8,3%) области.

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