1 июля 2017 года в РК начнут блокировать незарегистрированные телефоны

Новый Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» предусматривает обязательную регистрацию идентификационных кодов (IMEI) телефонов. Телефоны абонентов, которые не были вовремя зарегистрированы будут заблокированы. Запрет вводится с 1 июля 2017 года.

«Согласно досье на проект данного закона, создание единой базы IMEI-кодов направлено на профилактику краж чужого имущества. Также в досье указано, что в качестве примера приведены нормы законодательства Кыргызской Республики по вопросу регистрации идентификационных кодов абонентских устройств, и что изучение международного опыта показало наиболее успешную практику нормотворчества по данному вопросу в Турции, Азербайджане, Украине», — объяснили в Kcell, передает Tengrinews.kz.

Согласно закону, в ближайшее время регулятор должен разработать правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. Каким образом казахстанцы будут регистрировать свои телефоны пока не ясно, механизм еще не проработан.

МИК РК разъяснил норму о регистрации IMEI-кодов

На презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» в Мажилисе Парламента РК в сентябре 2016 года заместитель председателя КНБ Марат Колкобаев рассказал, что для предотвращения использования на сетях мобильной связи и ввоза в Казахстан абонентских устройств с одинаковыми IMEI-кодами в этот закон также вносятся поправки, направленные на создание единой базы IMEI-кодов всех устройств, функционирующих и ввозимых на территорию страны. А также введение их регистрации для соотнесения с абонентскими номерами пользователей.