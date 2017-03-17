31,5% опрошенных отметили, что их материальное положение за год ухудшилось

С января 2016 года Национальным банком РК проводится опрос населения, направленный на измерение инфляционных ожиданий в Казахстане. Согласно данному опросу, в феврале 2017 года 8,0% респондентов имели среднемесячный доход семьи менее 40 тыс. тенге, 6,3% ответили, что их семейный доход превышает 300 тыс. тенге.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, изменилось процентное соотношение уровней дохода. В феврале 2016 года лишь у 14,2% опрошенных имели семейный бюджет превышающий 150 тыс. тенге, а уже через год доля респондентов, имеющих такой доход составила 18,4%.

31,5% опрошенных в феврале отметили, что их материальное положение их семей за последние 12 месяцев скорее ухудшилось. Тем не менее, казахстанцы с надеждой смотрят на будущее: 31,5% респондентов уверены в том, что в ближайшие 12 месяцев материальное положение семей улучшится.

Нацбанк также узнал мнение казахстанцев о состоянии национальной валюты: по мнению 35,3% опрошенных, курс тенге к доллару США подорожает, 23,7% считает, что ситуация на рынке валюты не измениться, а 15,4% ожидает, что тенге к доллару подешевеет.

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Ежемесячный опрос НБ РК осуществляется среди взрослого населения путем телефонного интервью, в которых принимает участие 1 500 респондентов.