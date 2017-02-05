38 человек погибли в результате схода лавин в Афганистане

В Афганистане 38 человек погибли в результате схода нескольких лавин, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на представителя афганского государственного министра по чрезвычайным ситуациям и гуманитарным вопросам Омара Мохаммади

По его словам, лавины провоцируются сильным ветром и обильным снегопадом. Стихия начала бушевать в 22 из 34 провинций страны 2 февраля. Также не менее 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 19 человек погибли из-за сильного снегопада в течение прошедших суток в северо-восточной провинции Афганистана Бадахшан.